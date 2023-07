Из «латиноамериканской Швейцарии» в «пыточную Латинской Америки» и обратно

Полвека назад, 27 июня 1973 года, в Уругвае произошел военный переворот. В стране, считавшейся ранее образцовой демократией, установилась так называемая военно-гражданская диктатура. Правили военные, хотя формально главой государства считался гражданский президент (два таких президента впоследствии ответили за содеянное). Борьба с леворадикальными террористами вылилась в массовые репрессии. Пытки, убийства и «исчезновения» политических противников режима стали нормой. В Уругвае был установлен мировой рекорд по числу политзаключенных на душу населения. Самый мрачный период уругвайской истории продолжался 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Траурная церемония в память о 50-летии государственного переворота в Уругвае. 27 июня 2023 года

Фото: Matilde Campodonico / AP Траурная церемония в память о 50-летии государственного переворота в Уругвае. 27 июня 2023 года

Фото: Matilde Campodonico / AP

Шерстяная Швейцария

Восточная Республика Уругвай — небольшая страна, зажатая между двумя огромными соседями — Бразилией и Аргентиной. В 1973 году население Уругвая составляло 2,837 млн человек. Примерно половина из них, 1,386 млн человек, жила в столице — Монтевидео.

Площадь Уругвая — около 181 тыс. кв. км, что примерно соответствует площади Карелии.

В середине XX века Уругвай называли «Швейцарией Латинской Америки», «первым государством всеобщего благосостояния на территории Латинской Америки». По разным оценкам, от трети до двух третей населения страны принадлежало к среднему классу.

Уровень грамотности в 1950 году составлял 91%, по продолжительности жизни Уругвай был на первом месте в Латинской Америке. В стране были развиты демократические институты. Политическую жизнь страны определяли Партия Колорадо («Красные») и Национальная партия («Белые»), основанные еще в 1836 году. Внутри обеих партий существовали многочисленные фракции, что обеспечивало плюрализм мнений и способствовало разнообразным политическим альянсам, в том числе межпартийным.

ВВП Уругвая на душу населения в 1950 году был самым высоким на континенте, в два с половиной раза превышая средний для Латинской Америки показатель. Основой национальной экономики был экспорт продукции животноводства — мяса, шерсти, шкур домашних животных. Экономика была закрытой. Государство активно регулировало товарные и финансовые рынки, проводился курс на импортозамещение в промышленности, доступ иностранной продукции был ограничен высокими импортными пошлинами, квотами, существованием множественных курсов валюты.

С 1960 по 1973 год уругвайская экономика находилась в состоянии стагфляции (экономический спад, застой производства и торговли, рост безработицы в сочетании с инфляцией). В 1972 году ВНП Уругвая был на 12% ниже, чем в 1954-м.

Хотели как на Кубе

В ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959-го на Кубе победила революция. 1 мая 1961 года кубинский лидер Фидель Кастро публично объявил о ее социалистическом характере. Пример Кубы вдохновил представителей левых сил во многих странах Латинской Америки, и Уругвай не был исключением. На всеобщих выборах 1962 года коммунистическая партия Уругвая объединилась с еще несколькими группами в избирательный блок «Левый фронт освобождения» (Frente Izquierda de Liberacion), сокращенно — FIDEL. Правда, по итогам выборов в Сенат попал всего один «фиделевец», в Палату депутатов — трое. В 1964 году, также при активном участии компартии, был создан Национальный конвент трудящихся (Convencion Nacional de Trabajadores, CNT) — профсоюзный центр, объединивший 95% рабочих и служащих страны.

В мае 1965 года возникло Движение за национальное освобождение — Тупамарос (Movimiento de Liberacion Nacional — Tupamaros, MLN-T), названное так в честь Тупака Амару II, руководителя восстания индейцев Перу против испанских колонизаторов в XVIII веке.

Главными объявленными целями движения были приход к власти и социалистическая революция. Ключевая тактика — городская герилья в Монтевидео.

Лидером MLN-T был Рауль Сендик, создавший в 1961 году «Союз работников сахарной промышленности провинции Артигас» (Union de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA). UTAA устраивал марши рубщиков сахарного тростника («пелюдос», что в переводе означает «косматые») на Монтевидео.

В столице политическую деятельность «косматых» координировала группа активистов «Координация», просуществовавшая до начала 1965 года. В активе «Координации» были похищение оружия и взрывчатки, несколько ограблений, раздача «экспроприированных» продуктов жителям трущоб в рождественские дни 1963 года.

На Рауля Сендика и его товарищей сильно повлияла книга Эрнесто Че Гевары «Партизанская война». Теорию партизанского очага Че Гевары уругвайские товарищи переработали с учетом местных условий. Согласно учению Че, деятельность повстанческой армии в постоянно тлеющих очагах революции на окраинах страны, в сельве, в горах должна привести к созданию революционной ситуации в городах, в центре. Ландшафт Уругвая — это в основном равнины и холмы, самая высокая точка — 514 м над уровнем моря. Сельвы тоже нет. Около 70% уругвайцев живут в городах, около половины населения страны — в столице. Следовательно, и очаги революции нужно было разжигать там.

Тупамарос

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идеи Че Гевары, изложенные в его книге «Партизанская война», тупамарос переработали с учетом уругвайских условий

Фото: Rowman & Littlefield Publishers Идеи Че Гевары, изложенные в его книге «Партизанская война», тупамарос переработали с учетом уругвайских условий

Фото: Rowman & Littlefield Publishers

Первое время акции тупамарос были бескровными. По данным ЦРУ, с конца 1966-го по середину 1969 года в столкновениях боевиков с полицией были убиты только один тупамарос и двое полицейских. В начале 1969-го опрос общественного мнения показал, что 40% уругвайцев считали членов MLN-T революционерами, действующими из благородных побуждений. В середине года президент Уругвая Хорхе Алехандро Пачеко Ареко запретил СМИ упоминать MLN-T и употреблять слово «тупамарос».

Тупамарос разоружали полицейских, грабили коллекционеров оружия и оружейные арсеналы. Крупнейшим было ограбление военно-морского училища в Монтевидео в ночь с 29 на 30 мая 1970 года.

Оттуда вынесли, по разным данным, от 400 до 700 единиц оружия (пулеметы, автоматы, гранатометы, ручные гранаты) и большое количество боеприпасов.

Казна организации пополнялась за счет налетов на банки. La Caja Obrera — 300 тыс. песо ($5 тыс.). El Popular — 450 тыс. песо ($7270). Cobranzas — 4,9 млн песо ($24 500), Union de Bancos del Uruguay — 11 млн песо ($44 тыс.). Приход в казино с оружием гарантировал крупный выигрыш. В отеле-казино Carrasco тупамарос получили 6 млн песо ($30 тыс.), а в казино Rafael взяли «джек-пот» — 50 млн песо ($220 тыс.).

Из украденной взрывчатки изготавливались бомбы. Взрывы гремели у посольства Бразилии, в Торговой палате и в Экспортной палате, на радиостанции Ariel, в ресторане, ночном клубе, боулинг-клубе, штаб-квартире компании Domingo Basso.

В 1968 году, по оценкам уругвайской полиции, в рядах MLN-T насчитывалось около 50 активистов, им помогали еще около 1 тыс. человек. В 1970-м число членов организации выросло до 1 тыс. активистов и 3 тыс. сочувствующих. Средний возраст члена MLN-T составлял 25 лет.

8 марта 1969 года MLN-T отметило Международный женский день операцией «Голубка» — освобождением из тюрьмы 13 женщин-заключенных. Тюрьмы в то время находились в ведении Министерства культуры и практически не охранялись.

Накануне визита в Уругвай губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера в июне 1969-го тупамарос подожгли штаб-квартиру местного отделения компании General Motors, ущерб оценивался в $1 млн.

16 июля 1969 года члены движения украли из Национального исторического музея один из главных символов страны — флаг Тридцати трех Ориенталес.

8 октября 1969-го, во вторую годовщину смерти Че Гевары, 49 боевиков прибыли в городок Пандо под видом похоронной процессии (в гробу лежало оружие). Они захватили отделение полиции, телефонную станцию и пожарную часть, ограбили три банка (общая сумма похищенного — около $357 тыс.) В перестрелке с полицией погибли трое тупамарос и случайный прохожий, были ранены трое полицейских. 20 участников нападения были арестованы, у них изъяли менее половины украденных денег.

С ростом активности Тупамарос полиция начала постоянно патрулировать улицы Монтевидео, устраивать облавы, создавать сеть информаторов, пытаться внедрить своих людей в MLN-T. После 1970 года к задержанным стали применять пытки. Как показало парламентское расследование, в Монтевидео это стало «привычным», «частым», практически «нормой».

План «Сатана»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отставной уругвайский военный держит транспарант с портретом жертвы террора, американского специалиста по пыткам Дэна Митрионе, на демонстрации в Монтевидео. 2007 год

Фото: PABLO PORCIUNCULA / AFP Отставной уругвайский военный держит транспарант с портретом жертвы террора, американского специалиста по пыткам Дэна Митрионе, на демонстрации в Монтевидео. 2007 год

Фото: PABLO PORCIUNCULA / AFP

В августе 1968 года тупамарос похитили Улиссеса Перейру Ревербеля, главу государственной телефонной компании (освободили через неделю). В сентябре 1969-го — президента банка Frances e Italiano Гаэтано Пеллегрини Джампьетро (освободили два месяца спустя). Следственный судья Перейра Манелли, выносивший приговоры членам MLN-T, был похищен из супружеской постели в июле 1970-го и отпущен через пять или шесть дней. Пленников держали в так называемой «народной тюрьме».

После успеха одиночных похищений возник план «Сатана» — операция, подобная той, которую провели в сентябре 1969 года члены бразильского «Революционного движения 8 октября», похитившие посла США в Бразилии и вынудившие власти в обмен на его освобождение выпустить из тюрем и дать возможность улететь из страны 15 политзаключенным.

31 июля 1970 года тупамарос захватили Дэна Митрионе и Алойсио Диаша Гомиде. Дэниел «Дэн» Энтони Митрионе занимал пост главного советника по общественной безопасности Бюро общественной безопасности (Office of Public Safety, OPS) США. OPS занималось обучением, финансированием и вооружением полицейских сил в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Деятельность Бюро координировалась ЦРУ. Американский журналист Артур Джон Ленггат в книге «Hidden Terrors: The Truth About U.S. Police Operations in Latin America» приводит свидетельства уругвайских полицейских о том, что Митрионе снабжал их оборудованием для пыток, давал советы, как надо пытать, присутствовал при пытках. Внедренный в ЦРУ и работавший в Уругвае кубинский двойной агент Мануэль Эвиа Коскуюэла заявлял, что в 1970 году Митрионе во время курса по методам ведения допроса запытал насмерть с помощью электрошокера четверых схваченных на улице бездомных попрошаек. Алойсио Диаш Гомиде был консулом Бразилии в Уругвае.

В обмен на освобождение Митрионе и Гомиде тупамарос потребовали выпустить из тюрем 150 своих соратников. Президент Пачеко отказался вести с ними переговоры.

Неделю спустя был похищен агроном из США Клод Флай.

7 августа уругвайская полиция задержала Рауля Сендика и еще восьмерых членов MLN-T. Три дня спустя тупамарос казнили Дэна Митрионе. В ответ президент Пачеко объявил осадное положение (временная отмена гражданских свобод) сроком на 20 дней.

Гомиде провел в заключение 205 дней и был освобожден за выкуп в размере $250 тыс., который собрала жена дипломата в Бразилии с привлечением общественности.

8 января 1971 года был похищен посол Великобритании Джеффри Джексон. Президент снова объявил осадное положение — на этот раз на 40 дней. Джексон был освобожден 9 сентября, после того как правительство Великобритании заплатило выкуп — £42 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За счет посла Великобритании в Уругвае сэра Джеффри Джексона казна Тупамарос пополнилась £42 тыс.

Фото: Les Lee / Daily Express / Getty Images За счет посла Великобритании в Уругвае сэра Джеффри Джексона казна Тупамарос пополнилась £42 тыс.

Фото: Les Lee / Daily Express / Getty Images

10 марта 1971 года был похищен генеральный прокурор Уругвая Гуидо Берро Орибе, призывавший к тому, чтобы судить членов MLN-T военным судом. После 13 дней допросов его отпустили на свободу.

30 марта был похищен (уже во второй раз) глава телефонной компании Улиссес Перейра Ревербель. 14 мая — бывший министр животноводства и сельского хозяйства Карлос Фрик Дэвис. Оба пробыли в плену более года.

Хотели как в Чили

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Мария Бордаберри (слева) установил в Уругвае диктатуру на три месяца раньше, чем генерал Аугусто Пиночет (справа) в Чили

Фото: Diario El Pais / AP Хуан Мария Бордаберри (слева) установил в Уругвае диктатуру на три месяца раньше, чем генерал Аугусто Пиночет (справа) в Чили

Фото: Diario El Pais / AP

1971 год был годом всеобщих выборов. В первый день года управление тюрьмами перешло из Министерства культуры в Министерство внутренних дел. Смена управляющего не улучшила ситуацию с охраной мест лишения свободы. 30 июля тупамарос провели операцию «Звезда». 38 из 42 женщин-политзаключенных, большинство из которых были членами MLN-T, сбежали из женской тюрьмы Кабильдо в Монтевидео по почти 40-метровому подземному туннелю, который за несколько месяцев вырыли их соратники с воли. 6 сентября произошел еще более громкий побег — из тюрьмы особого режима Пунто Карретас. Через 12-метровый туннель, который был прорыт из соседнего с тюрьмой дома, тюрьму покинуло 111 человек: 106 тупамарос, в том числе Рауль Сендик и другие члены руководства организации, а также несколько уголовников.

В год выборов левые политические силы объединились в коалицию «Широкий фронт» (Frente Amplio, FA). На ее создание повлиял опыт соседей по региону — в 1970 году в Чили победу на президентских выборах одержал кандидат от левой коалиции «Народное единство» (Unidad Popular, UP) Сальвадор Альенде.

26 марта MLN-T объявило о создании партии «Движение 26 марта — М26» (Movimiento 26 de Marzo — M26) и от ее лица заявило о поддержке FA. В октябре тупамарос объявили в одностороннем порядке о перемирии с властями сроком на полгода для спокойного проведения выборов. Власти явно не были настроены на мирное существование с MLN-T. Чуть раньше, в сентябре, уходящий президент Пачеко передал ответственность за борьбу с подрывной деятельностью от полиции вооруженным силам.

Повторить чилийский успех уругвайским левым не удалось. На выборах в ноябре FA получила 18,28% голосов избирателей и 23 места в парламенте. Выборы опять выиграли традиционные партии. Новым президентом стал Хуан Мария Бордаберри Аросена.

Разгром

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр Пунта Карретас — перестроенное здание бывшей тюрьмы

Фото: Georgez / Wikipedia Торговый центр Пунта Карретас — перестроенное здание бывшей тюрьмы

Фото: Georgez / Wikipedia

В конце 1960-х (точная дата неизвестна) были созданы тайные «эскадроны смерти» — ультраправая организация Националистическая вооруженная оборона (Defensa Armada Nacionalista, DAN), известная также как Команда охоты на тупамарос. «Охотой» — нападениями, запугиванием, убийствами — занимались как гражданские лица, так и сотрудники полиции и военнослужащие. В 2009-м был рассекречен документ, отправленный из посольства США в Уругвае в Государственный департамент США 9 октября 1972 года. В нем сообщалось, что четверо тупамарос (Абель Аяла, Эктор Кастаньето, Мануэль Рамос Филиппини и Иберо Гутиеррес) были убиты в 1971–1972 годах членами антитеррористической группировки «Эскадроны смерти».

Хуан Мария Бордаберри вступил в должность президента Уругвая 1 марта 1972 года. Предвыборное перемирие закончилось.

12 апреля 25 человек, в том числе 15 членов MLN-T, совершили побег из тюрьмы Пунта Карретас (на этот раз туннель был 80-метровым).

14 апреля 1972 года члены MLN-T убили двух офицеров полиции и офицера военно-морских сил, заявив, что те были причастны к деятельности «эскадронов смерти», а также заместителя министра внутренних дел Армандо Акоста-и-Лара, которого считали идеологом DAN. Армия немедленно провела ответную операцию. В перестрелках погибли восемь тупамарос.

На следующий день парламент по просьбе президента объявил в Уругвае «состояние внутригосударственной войны». Вооруженные силы получили право арестовывать подозреваемых в террористической деятельности, проводить обыски без ордера, руководить полицейскими операциями, контролировать содержание газет и радиопередач.

В конце апреля 1972 года уругвайским правоохранителям впервые удалось освободить заложников, захватив «народную тюрьму», в которой содержались глава телефонной компании Улиссес Перейра Ревербель и бывший министр животноводства и сельского хозяйства Карлос Фрик Дэвис.

Местонахождение «народной тюрьмы» властям выдал Марио Пирис Будес. Он же сообщил, где найти останки Паскасио Баэса. Крестьянин Рамон Паскасио Баэс в октябре 1971 года случайно наткнулся на убежище тупамарос. Баэса схватили и после двух месяцев плена убили, сделав инъекцию пентотала натрия, чтобы он не выдал местонахождение убежища.

С 1 марта по середину июня в столкновениях тупамарос с полицией погибли более 30 человек. За это же время был арестовано более 500 тупамарос и сочувствующих.

К концу 1972 года MLN-T было практически разгромлено.

Сам себе путчист

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Мария Бордаберри в июне 1973 года организовал государственный переворот, отстранив от власти законно избранного себя

Фото: Diario El Pais / AP Хуан Мария Бордаберри в июне 1973 года организовал государственный переворот, отстранив от власти законно избранного себя

Фото: Diario El Pais / AP

В феврале 1973 года у президента Бордаберри возник конфликт с руководством вооруженных сил. Военные были недовольны назначением на пост министра национальной обороны отставного генерала Антонио Франсесе. Командующие сухопутными войсками и военно-воздушными силами заявили, что не будут подчиняться приказам министра и потребовали его отставки. 9 февраля двое командующих опубликовали коммюнике, содержавшее программу политических и экономических реформ. Военачальников поддержали три министра, а также новый командующий военно-морскими силами, вступивший в должность после отставки прежнего, случившейся 11 февраля. 12 февраля президент отправился на авиабазу «Капитан Хуан Мануэль Бойсо Ланса» и принял все требования военных.

23 февраля был создан не предусмотренный конституцией орган — Совет национальной безопасности (Consejo de Seguridad Nacional, COSENA). Он состоял из президента страны, министров внутренних дел, иностранных дел, национальной обороны, экономики и финансов, директора службы планирования и бюджета и командующих родами войск.

1 июня 1973 года был принят декрет, предусматривавший продолжительные сроки содержания под арестом лиц, представляющих угрозу для государства и общественного порядка, и «превентивный арест» лиц, предположительно замешанных в подрывной деятельности.

27 июня 1973 года президент Бордаберри совершил государственный переворот, свергнув самого себя. Он распустил парламент и создал новый, не обладающий реальной властью орган — Государственный совет. Бордаберри остался на президентском посту, но реальная власть перешла в руки военных.

Эта особенность уругвайского политического режима получила название «гражданско-военная диктатура». Фактически высшим органом власти был Совет национальной безопасности, COSENA, заседавший раз в неделю, а роль правительства исполняло Объединение генералов (Junta de Oficiales Generales, JOG).

В речи, которая транслировалась по радио и телевидению в день путча, Бордабери заявил, что «в обстоятельствах исключительной важности» будет сохранена «глубокая приверженность демократии», но при этом будет отвергнута «любая идеология марксистского происхождения», которая приведет к «тоталитарному угнетению».

Национальный конвент трудящихся объявил всеобщую забастовку. Заявив сначала о готовности к переговорам, власти распустили профсоюзы.Многие профсоюзные деятели были арестованы, некоторым удалось бежать в Аргентину и Бразилию, 18 человек «исчезли». Распущены были также все местные органы законодательной власти, запрещены студенческие организации и некоторые политические партии (к концу года под запрет попали все политические структуры).

10 июля вместо решения о «состоянии внутригосударственной войны» начал действовать «Закон о государстве и общественном порядке», по которому рассмотрение дел о преступлениях против безопасности государства передавалось из гражданских судов в военные.

Тюремный антирекорд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауль Сендик вместе с другими руководителями Тупамарос был взят в заложники после установления в Уругвае диктатуры и вышел на свободу после возвращения страны к демократии

Фото: DANIEL CASELLI / AFP Рауль Сендик вместе с другими руководителями Тупамарос был взят в заложники после установления в Уругвае диктатуры и вышел на свободу после возвращения страны к демократии

Фото: DANIEL CASELLI / AFP

После установления военно-гражданской диктатуры борьба с «подрывной деятельностью» развернулась в небывалых масштабах и с невиданной жестокостью. Арестовывали членов MLN-T и сочувствующих. Но не только. Также — членов и сторонников коммунистической и социалистической партий, профсоюзных деятелей, журналистов, всех, кого можно было в чем-то заподозрить. Арестованные были даже среди военнослужащих: около 20 офицеров еще в 1971 году дали клятву защищать конституцию в случае военного переворота, капитан Карлос Аррарте в 1972-м пытался помешать сослуживцам пытать политзаключенного, генерал Либер Сереньи Москера был кандидатом от «Широкого фронта» на президентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест пикетчицы у здания Верховного Суда. Декабрь 1984 года

Фото: CIRO GIANBRUNO / dpa Арест пикетчицы у здания Верховного Суда. Декабрь 1984 года

Фото: CIRO GIANBRUNO / dpa

Ордеров на арест никто не предъявлял. Вооруженные люди просто врывались в дом и уводили человека, надев ему на голову мешок. О том, где его держат, родственникам не сообщали. Свиданий не было. Из-за дефицита мест заключения арестованных содержали в военных казармах. Такие казармы-тюрьмы были практически во всех воинских частях.

Пытки стали чем-то вроде обязательной процедуры после ареста. Задержанного пытали до тех пор, пока он не давал нужных показаний. Были случаи смерти от пыток и самоубийств среди заключенных.

Содержание под арестом до суда могло длиться сколько угодно. Адвоката допускали только после того, как арестованный во всем «сознавался». Осужденных приговаривали к срокам от 5 до 30 лет тюрьмы, в отдельных случаях — до 45 лет, часто без права на досрочное освобождение. В случае апелляции суд обычно увеличивал срок заключения. Кроме того, оспорившего приговор арестанта могли вернуть в казарму, где его ждали новые пытки. Власти преследовали адвокатов, занимавшихся делами политзаключенных. Кто-то из адвокатов сам оказался за решеткой, кто-то эмигрировал.

На особом положении в заключении оказалась верхушка Тупамарос. Девять человек, в том числе Рауль Сендик, были переведены в секретное место заключения и объявлены заложниками.

Власти предупредили тупамарос, что в случае любого их выступления заложники будут казнены. Заключенных содержали в маленьких одиночных камерах без окон 24 часа в сутки, лишь изредка выводя на прогулку — с завязанными глазами и связанными руками. Заложников плохо кормили, лишали сна, издевались над ними, избивали и пытали. У Сендика после удара прикладом в живот образовалась паховая грыжа, при этом военные отказывались перевести его в госпиталь для операции. В заложниках эти девять человек оставались на протяжении всего периода диктатуры.

С 1970 по 1980 год численность армии и полиции увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. человек.

За время диктатуры через тюрьмы прошли около 60 тыс. человек, это 2% населения страны. Из расчета на душу населения это был мировой рекорд.

Рекордной была и эмиграция. За годы диктатуры страну покинул примерно каждый десятый ее житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разгон акции протеста. Июнь 1984 года

Фото: SD / CAMARA TRES / dpa Разгон акции протеста. Июнь 1984 года

Фото: SD / CAMARA TRES / dpa

Эмиграция не гарантировала безопасности. Службы безопасности латиноамериканских стран начали сотрудничать в борьбе с леворадикальными организациями в 1973 году. 25 ноября 1975 года службы военной разведки Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили договорились об операции «Кондор» — скоординированных действиях по похищениям, пытками и казням оппозиционеров.

Членов MLN-T похищали в Аргентине и Бразилии, пытали, привозили в Уругвай. 20 мая 1976 года в Буэнос-Айресе были найдены трупы четырех человек со следами пыток. Это были бывший спикер Палаты депутатов парламента Уругвая Эктор Гутиеррес Руис, бывший сенатор Сельмар Мичелини и два члена MLN-T.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити в Монтевидео с изображением знаменитых уругвайцев, держащих в руках портреты людей, пропавших без вести в годы диктатуры

Фото: Eitan Abramovich / AFP Граффити в Монтевидео с изображением знаменитых уругвайцев, держащих в руках портреты людей, пропавших без вести в годы диктатуры

Фото: Eitan Abramovich / AFP

Всего за время диктатуры в соседних странах было похищено около 180 уругвайских эмигрантов, практически все они были убиты или «исчезли». «Исчезали» не только эмигранты, но и те, кто остался в стране. До настоящего времени неизвестны судьбы 297 «десапаресидос» («исчезнувших»). Ежегодно их родственники проводят акции памяти.

Политика и экономика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Уругвая Апарисио Мендес в 1980 году провалил референдум и на следующий год был снят с должности реальными руководителями государства

Фото: Keystone / Getty Images Президент Уругвая Апарисио Мендес в 1980 году провалил референдум и на следующий год был снят с должности реальными руководителями государства

Фото: Keystone / Getty Images

В 1974 году министром экономики и финансов Уругвая был назначен Алехандро Вег Вильегас. Он начал демонтаж закрытой экономики, провел ряд либеральных экономических реформ. Среди них — отказ от государственного валютного регулирования, освобождение цены на большую часть потребительских товаров, отмена импортных квот, приватизация крупных государственных компаний, либерализация законодательства об иностранных инвестициях. Было запланировано снижение импортных пошлин, поощрялся экспорт товаров, не связанных с животноводством. Была упрощена налоговая система, отменены налог на доход и налог на наследство, одновременно увеличена базовая ставка НДС. Население получило возможность открывать банковские вклады в иностранной валюте. Укрепилось торговое сотрудничество с Аргентиной и Бразилией.

В июне 1976 года у президента Бордаберри возник конфликт с верхушкой вооруженных сил. Он выдвинул план политической реформы. По ней выборы отменялись, власть военных сохранялась навсегда, а сам Бордаберри должен был оставаться президентом пожизненно. Военная верхушка реформу не одобрила. Уругвай получил нового президента — 80-летнего юриста Педро Альберто Демичели Лисасо.

Вслед за Бордаберри покинул свой пост и министр Вильегас. Но начатые им реформы были продолжены, ситуация в экономике менялась к лучшему. ВВП Уругвая в 1974–1978 годах рос в среднем на 3,9% в год. Инфляция снизилась со 107% в годовом исчислении в последнем квартале 1974-го до 41% в конце третьего квартала 1978-го. Снизился уровень безработицы, но упал и уровень зарплат в реальном выражении.

В 1979–1982 годах одним из главных направлений экономических реформ стала борьба с инфляцией, основанная на скользящей привязке валютного курса. Уровень инфляции удалось снизить до 11% в ноябре 1982-го. В конце 1978 года ЦБ Уругвая начал публиковать расписание будущей девальвации национальной валюты — обменный курс песо к доллару сначала на три, потом на шесть и девять месяцев вперед.

1 сентября 1976 года военные опять поменяли президента. Новым номинальным главой государства стал Апарисио Мендес Манфредини. В день своего назначения он подписал закон, по которому в течение 15 лет запрещалось заниматься политической деятельностью всем, кто участвовал в выборах 1966-го и 1971-го от «марксистских и промарксистских партий и групп», их политических союзникам, тем, кто привлекался к ответственности за антигосударственную деятельность, членам руководства разрешенных политических партий, а также всем избранным в органы законодательной власти в 1966-м и 1971-м за исключением тех, кто занимает свои должности в момент принятия закона.

В 1980 году президент Манфредини организовал плебисцит по внесению поправок в конституцию, которые должны были узаконить сложившуюся систему — страной должен править обладающий широкими полномочиями президент вместе с Советом национальной безопасности. Контролируемые государствами СМИ вели активную пропаганду за то, чтобы уругвайцы на референдуме сказали «да». Единственным исключением стали состоявшиеся 14 ноября уникальные теледебаты между четырьмя адвокатами — двумя сторонниками и двумя противниками одобрения новой конституции.

30 ноября 57,2% пришедших на референдум уругвайцев сказали «нет».

Итоги референдума поставили под сомнение легитимность диктатуры. Это был первый шаг на пути к восстановлению демократии. Начал восстанавливаться диалог между военными и представителями политических партий. 1 сентября 1981 года президентом Уругвая был назначен один из активных участников переворота 1973-го генерал-майор Грегорио Конрадо Альварес Армелино, единственный военный среди президентов периода диктатуры. Но именно при нем стали происходить перемены к лучшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грегорио Конрадо Альварес, президент Уругвая с 1981 по 1985 год

Фото: Gianni Ferrari / Cover / Getty Images Грегорио Конрадо Альварес, президент Уругвая с 1981 по 1985 год

Фото: Gianni Ferrari / Cover / Getty Images

В 1982 году был принят закон о политических партиях, направленный на восстановление и демократизацию политической системы, но исключающий из этого процесса левые силы. В конце года уругвайские избиратели получили возможность принять участие в выборах кандидатов на съезды разрешенных партий — Национальной, Колорадо и небольшой католической партии «Гражданский союз» (Union Civica). Большинство голосов получили кандидаты, выступавшие за прекращение власти военных.

1982 год стал годом великого перелома в экономике. Дефолт Мексики, кризис платежей в Аргентине и Бразилии вызвали кризис платежей и в Уругвае. У Уругвая появились сложности с получением иностранных займов. Из-за снижения цен на мясо и шерсть на мировом рынке снизились валютные поступления от экспорта. В ноябре 1982-го правительство было вынуждено отказаться от планирования валютного курса, песо было девальвировано к доллару на 149%. У жителей Уругвая возникли проблемы с платежами по валютным кредитам, что способствовало банковскому кризису. Реальный ВВП обвалился, упав в 1982 году на 9,4% (в 1980-м рост составлял 6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены руководства Тупамарос (слева направо) Хосе Мухика, Адольфо Вассен-младший и Маурисио Розенкоф в день освобождения из заключения. 14 марта 1985 года

Фото: AGENCIA CAMARATRES / AGENCIA ACAMARATRES / AFP Члены руководства Тупамарос (слева направо) Хосе Мухика, Адольфо Вассен-младший и Маурисио Розенкоф в день освобождения из заключения. 14 марта 1985 года

Фото: AGENCIA CAMARATRES / AGENCIA ACAMARATRES / AFP

25 ноября 1984 году в Уругвае состоялись всеобщие выборы. К ним были допущены не только две традиционные партии и «Гражданский союз», но также легализованный «Широкий фронт». И еще три карликовые партии левого спектра, получившие сотые доли процента голосов избирателей. Выборы выиграла партия Колорадо. Самый популярный ее кандидат Хулио Мария Сангинетти 1 марта 1985 года был приведен к присяге как президент Уругвая (после отставки Грегорио Альвареса 12 февраля 1985 года временным президентом до 1 марта был Рафаэль Хосе Аддиего Бруно). Уже перед его инаугурацией стали выходить на свободу первые политзаключенные. После приведения Сангинетти к присяге освободили всех остальных.

В 1986 году началось восстановление уругвайской экономики.

Лучше поздно, чем никогда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Уругвая Бордаберри по дороге в суд. 2003 год

Фото: Andres Stapff AS / Reuters Экс-президент Уругвая Бордаберри по дороге в суд. 2003 год

Фото: Andres Stapff AS / Reuters

В 1986 году в Уругвае был принят закон об истечении срока предъявления компенсационных исков к государству («Закон об истечении сроков»), освобождавший военных от ответственности за большинство преступлений против человечности, совершенных в период диктатуры. Закон был совместно разработан партией Колорадо и Национальной партией. «Широкий фронт» выступал против принятия закона. В 1989 и 2009 годах уругвайцы на референдуме проголосовали против отмены данного закона. В октябре 2011-го закон был отменен.

До этого привлечь к ответственности виновных попыталось правосудие другой страны. В 1999 году шесть жительниц Италии возбудили в Риме судебный иск против тех, кто был предположительно причастен к убийству их родственников в Латинской Америке. Дело растянулось на два десятилетия.

Перед итальянским судом предстали бывшие высокопоставленные государственные деятели и военнослужащие из Аргентины, Бразилии, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили, причастные к операции «Кондор». Судебный процесс продлился два десятилетия. В 2017 году 8 обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, 19 — оправданы. В числе осужденных был один уругваец — Хуан Карлос Бланко Эстраде, министр иностранных дел Уругвая с 1972 по 1976 год, представитель Уругвая в ООН в 1982–1985 годах (в 2021-м Бланко скончался).

В 2019 году апелляционный суд подтвердил обвинительные приговоры и отменил оправдательные приговоры суда первой инстанции. Все ранее оправданные подсудимые были приговорены к пожизненному заключению. В их числе 11 уругвайцев, 10 из них ранее уже были осуждены в Уругвае. Единственным исключением стал отставной капитан военно-морского флота Хорхе Нестор Трокколи, в 2007 году переехавший из Уругвая в Италию, чтобы избежать привлечения к суду. В 2021-м приговор был утвержден кассационным судом. В феврале 2023 года в Риме начался новый суд над организаторами и участниками операции «Кондор» в связи с обнародованием новых документов.

В 2005 году избранный президентом Уругвая лидер «Широкого фронта» Табаре Васкес принял решение о том, что отдельные преступления, в том числе совершенные за пределами Уругвая, не подпадают под «Закон об истечении сроков».

Экс-президент Хуан Мария Бордаберри был арестован 17 ноября 2006 года по обвинению в причастности к убийствам в Буэнос-Айресе Эктора Гутьерреса и Сельмара Мичелини и еще десяти убийствам. 23 января 2007 года Бордаберри был госпитализирован в связи с состоянием здоровья и вскоре был переведен под домашний арест. В 2008-м он был лишен экс-президентской пенсии. 10 февраля 2010 года Бордаберри был приговорен к 30 годам тюрьмы за руководство государственным переворотом 1973-го. 17 июля 2011 года он скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото экс-президента Уругвая Грегорио Альвареса из полицейского досье. 2007 год

Фото: HO / AFP Фото экс-президента Уругвая Грегорио Альвареса из полицейского досье. 2007 год

Фото: HO / AFP

Экс-президент Грегорио Альварес 22 октября 2009 года был признан виновным по 35 эпизодам убийств и нарушений прав человека и приговорен к 25 годам тюрьмы. В связи с болезнью он не присутствовал в суде. Альварес скончался в тюрьме 28 декабря 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний президент времен диктатуры Грегорио Альварес последние девять лет жизни провел за решеткой

Фото: Fito Mendez / Reuters Последний президент времен диктатуры Грегорио Альварес последние девять лет жизни провел за решеткой

Фото: Fito Mendez / Reuters

В 2009 году шестеро бывших военнослужащих и двое бывших полицейских были осуждены за причастность к убийству 28 уругвайских эмигрантов в Буэнос-Айресе в 1976 году и приговорены к срокам заключения от 20 до 25 лет.

Не освобождались от ответственности и участники «эскадронов смерти», совершавшие преступления до июня 1973 года. Педро Уолтер Фреитас Мартинес, бывший агент Национального управления информации и разведки (Direccion Nacional de Informacion e Inteligencia, DNII), и бывший полицейский фотограф Нельсон Бардесио были в 2009 году привлечены к суду за соучастие в убийстве студента. Оба обвиняемых были осуждены на 15 лет и 6 месяцев тюрьмы. Судья также вынес решение об аресте их соучастника — одного из наиболее активных деятелей «эскадронов смерти» Мигеля Антонио София Абелейры. Он был объявлен в розыск и десять лет спустя арестован в Монтевидео. В настоящее время находится в тюрьме.

Майор уругвайской армии Мануэль Кордеро Пиасентини, занимавшийся похищениям и пытками соотечественников на территории Аргентины, в 2004 году был привлечен к ответственности в Уругвае по обвинению в неуважении к суду, бежал в Бразилию, был экстрадирован в Аргентину, где в 2016-м приговорен к 20 и 25 годам тюрьмы.

В 2017 году к 30 годам лишения свободы были приговорены бывшие военнослужащие, участники операции «Кондор» (четверо из них уже были осуждены по другому делу в 2009-м). Их жертвой была Мария Клаудиа Гарсиа Ирурета Гоена Касинелли, жена журналиста Марсело Ариэля Гельман Шубароффа и невестка аргентинского поэта Хуана Гельмана. Она была похищена вместе со своим мужем, его сестрой и их общим знакомым в Буэнос-Айресе и вывезена в Уругвай. В момент похищения Мария была на седьмом месяце беременности. В заключении она родила дочь, которую отдали в приемную семью уругвайского полицейского. Саму Марию и ее мужа убили. Выросшая в чужой семье Мария Макарена Гельман узнала правду о своем происхождении только в 2000 году и смогла встретиться со своим дедом. В настоящее время она является депутатом парламента Уругвая, активным борцом за права человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Марш молчания». Уругвайцы идут по Монтевидео с портретами соотечественников, пропавших в годы диктатуры. Надпись на транспаранте «Где они?» 20 мая 2023 года

Фото: Mariana Greif / Reuters «Марш молчания». Уругвайцы идут по Монтевидео с портретами соотечественников, пропавших в годы диктатуры. Надпись на транспаранте «Где они?» 20 мая 2023 года

Фото: Mariana Greif / Reuters

В январе 2023 года испанский суд одобрил экстрадицию в Уругвай врача Карлоса Сусакка, которого обвиняют в пособничестве пыткам в период диктатуры. С 1972 по 1975 год Суссак присутствовал при истязаниях задержанных на допросах и давал военным рекомендации, указывая, когда нужно делать паузы в применении силы.

Последний по времени приговор за преступления, совершенные в Уругвае в период диктатуры, был вынесен в июне нынешнего года. Полковник в отставке, президент Ассоциации отставных военных и пенсионеров города Сальто Рубенс Дарио и его бывший сослуживец Франсиско Рафаэль Макалусо 1 июня 2023 года были приговорены к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый за пытки и незаконное лишение свободы.

Из леворадикалов во власть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Уругвая Хосе Мухика и первая леди Лусия Тополански на демонстрации в Монтевидео. 2010 год

Фото: Andres Stapff / Reuters Президент Уругвая Хосе Мухика и первая леди Лусия Тополански на демонстрации в Монтевидео. 2010 год

Фото: Andres Stapff / Reuters

После возвращения Уругвая к демократии все бывшие члены MLN-T были амнистированы. Часть бывших лидеров организации добилась больших успехов в политике.

Хосе Мухика, участник налета на городк Пандо (отвечал за захват телефонной станции), получивший шесть ранений при аресте, дважды бежавший из тюрьмы, один из девяти «заложников», с 2005 по 2008 год занимал пост министра животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, в 2010–2015 годах был президентом Уругвая. Его многолетняя подруга, а с 2005-го жена Лусия Тополански (участвовала в налете на банк Monty Financial House, организовала два побега из тюрем, один раз бежала сама) в 2000–2005 годах была депутатом нижней палаты парламента, в 2005–2017 годах сенатором, в 2017–2020 годах — вице-президентом Уругвая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Мухика, самый скромный президент на планете. 2014 год

Фото: Andres Stapff / Reuters Хосе Мухика, самый скромный президент на планете. 2014 год

Фото: Andres Stapff / Reuters

В числе девяти «заложников» были также: Элеутерио Фернандес Уидобро (министр обороны с 2011 года до своей смерти в 2016-м), Маурисио Розенкоф по прозвищу «Русский» (один из тех, кто принял решение об убийстве крестьянина Паскасио Баэса) в 2005-м занимал пост главы департамента культуры муниципалитета Монтевидео, Хорхе Педро Сабальса Ваксман (участник ограбления казино San Rafael, брат убитого при захвате Пандо Рикардо Сабальса) c 1997 по 2002 год был президентом муниципального совета департамента Монтевидео.

Членом кабинета министров мог стать живший в Швеции и работавший врачом Энри Энглер Головченко, который, как считается, отдал приказ о казни американского специалиста по пыткам Дэна Митрионе, но под давлением США уругвайские власти от этого решения отказались.

Снова первые

В рейтинге демократии журнала Economist 2021 и 2022 года Уругвай занимает 13-е место в мире и первое место в Латинской Америке. По данным Всемирного Банка, по ВВП на душу населения Уругвай занимает первое место среди стран Южной Америки (в 2021 году — $17 313,2 на человека в год).

Алексей Алексеев