Ярославский губернатор поддержал идею переименования Ростова

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал идею переименования Ростова в Ростов Великий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ростову необходимо официально получить его полное и привычное людям название — Ростов Великий. Над этой задачей мы работаем уже более года, и важно довести ее до логического завершения»,— написал господин Евраев.

Губернатор заявил, что региональное правительство сформировало оргкомитет по переименованию, в который вошли более 140 человек, в том числе чиновники.

«Оргкомитет занимается подготовкой пакета документов по переименованию для подачи его в Ярославскую облдуму, после чего наши парламентарии направят запрос о смене названия города в Госдуму. Федеральный закон о переименовании Ростова может быть принят в следующем году»,— добавил губернатор.

10 августа в городе открылись стационарные пункты сбора подписей за переименование Ростова. Авторами идеи власти называют Общественную палату Ростовского муниципального района. Между тем у переименования есть и противники. В частности, кандидат исторических наук Александр Мельник заявил, что Ростов за свою более чем тысячелетнюю историю никогда не назывался Великим, а это определение придумали краеведы XIX века, чтобы отличать город от Ростова-на-Дону.

Антон Голицын, Ярославль