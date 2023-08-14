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Коммерсантъ FM
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В Польше арестовали двух россиян, распространявших материалы ЧВК «Вагнер»

Спецслужбы Польши арестовали двух россиян, которые обвиняются в шпионаже, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский. По его словам, россияне «распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Обоим предъявили обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, они были арестованы»,— написал министр в Twitter. Имена подозреваемых и другие подробности он не привел.

В июле обострилась ситуация на польско-белорусской границе, когда часть бойцов ЧВК «Вагнер» перешла в Белоруссию после неудачной попытки мятежа в России. Польша решила нарастить военный контингент на границе, разместив там снайперов, а также увеличив число военных вдвое. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».

Лаура Кеффер

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