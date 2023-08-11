Майкопский суд назначил год исправительных работ стрелку, убившему четырех собак

Майкопский городской суд приговорил мужчину, застрелившего четырех собак из охотничьего карабина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в апреле-июле 2021 года житель Майкопа в ночное время суток из хулиганских побуждений застрелил четырех неагрессивных собак, за которыми ухаживали жильцы одного из многоквартирных домов.

«Преступление повлекло большой общественный резонанс и получило широкое общественное осуждение»,— говорится в сообщении.

По решению суда 5% от заработной платы мужчины будут удерживать в доход государства.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram