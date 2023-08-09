Путин внес поправки об изменении информирования ООН и СЕ о военном положении

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки об изменении порядка информирования международных организаций о военном или чрезвычайном положении в России. Они связаны с прекращением участия России в Совете Европы. После принятия закона Россия не будет информировать генсека Совета Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения. Соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре), глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо (слева), глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий (второй слева), глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин (второй справа) и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник (справа) во время церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых регионов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре), глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо (слева), глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий (второй слева), глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин (второй справа) и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник (справа) во время церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых регионов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Согласно действующему законодательству, в случае введения на территории России или в отдельных регионах военного положения президент страны должен уведомить генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан.

При введении чрезвычайного положения на территории России информирование входит в обязанности МИДа. Также ООН и Совет Европы должны быть уведомлены в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положения.

Однако, согласно предложенным Владимиром Путиным поправкам, из законов следует исключить пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН.

Также глава государства предложил убрать из закона «О чрезвычайном положении» норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД России, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

15 марта Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России из состава Совета Европы. В тот же день комитет министров Совета Европы одобрил резолюцию об исключении России из организации. При этом выйти из Совета Европы решила и сама Россия, обвинив организацию в ангажированности.

Сейчас в России военное положение действует в четырех регионах: Донецкой и луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.