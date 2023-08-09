Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным военными от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом. Господин Блинкен выразил приверженность мирному урегулированию кризиса в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса»,— написал господин Блинкен в Twitter. Он призвал захвативших власть в Нигере военных освободить президента и его семью.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 7 августа Нигер закрыл воздушное пространство из-за опасений интервенции, военные перебрасывают подкрепления в столицу. Нигер также посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Однако встретиться с Мохамедом Базумом ей так и не разрешили.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Лаура Кеффер