CNN: военные Нигера перебрасывают подкрепления в столицу

Военные Нигера, захватившие власть в стране, перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей, готовясь к возможной военной интервенции, сообщает CNN со ссылкой на военный источник. По его данным, конвой из около 40 пикапов прибыл в Ниамей вечером 6 августа, доставив военных из других частей страны. Их привезли, чтобы «успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению». Сколько военных прибыло, не уточняется.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Господин Базум отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 7 августа Нигер закрыл воздушное пространство. Мятежники заявили о подготовке к интервенции в двух странах.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Лаура Кеффер