Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы военной интервенции

Военные власти Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны в связи с рисками военной интервенции. Они пообещали, что любая попытка вторжения получит «энергичный и немедленный ответ».

«Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится более очевидной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с воскресенья... для всех воздушных судов до дальнейшего уведомления»,— говорится в заявлении новых властей (цитата по AFP).

Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, ранее пригрозило военной интервенцией в связи с военным переворотом в стране. Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС было приостановлено после военных переворотов в прошлые годы, будут считать военную интервенцию в Нигер объявлением им войны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев