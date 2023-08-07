13,313 триллиона рублей составил на 1 августа объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $146,3 млрд. За месяц размер фонда вырос на 643 млрд руб. и на $0,7 млрд в долларовом выражении. В июле, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 44 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 2,1 млрд юаней и 3,2 тонны золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 августа ликвидная часть ФНБ состояла из €7,3 млрд, 280 млрд китайских юаней, 509 тонн золота в обезличенной форме и 5,5 млрд руб. В целом объем ликвидной части ФНБ по состоянию на 1 августа был равен в эквиваленте 7,183 трлн руб., или $79 млрд.

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