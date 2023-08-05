Федеральная сеть магазинов косметики «Подружка» открылась в ТРЦ «Гринвич»

Федеральная сеть магазинов с косметикой «Подружка» открыла свою точку в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, указано в сообщении ТРЦ в Telegram-канале. Официальное открытие проходит сегодня, 5 августа в третьей очереди.

Отмечается, что помимо косметики в магазине продают аксессуары, парфюмерию и снеки. Ранее сообщалось, что магазины московской сети также открываются в ТРЦ «Дирижабль» и на Ленина, 38.

Сеть магазинов «Подружка» была основана в 2005 году. Отделы сети работают в формате «дрогери» — это небольшие магазины самообслуживания, расположенные у дома или в ТЦ. В прошлом году сообщалось, что сеть полностью выкупил владелец «Л'Этуаль».

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