Федеральная сеть косметики «Подружка» откроет магазин в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

Федеральная сеть магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» готовится к открытию магазина в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Сейчас сеть набирает персонал — вакансии размещены на сайте hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об открытии в Екатеринбурге другого магазина сети «Подружка» на проспекте Ленина, 38. Ориентировочная дата открытия — 29 мая.

Сеть магазинов «Подружка» была основана в 2005 году. Отделы сети работают в формате «дрогери» — это небольшие магазины самообслуживания, расположенные у дома или в ТЦ. В ассортимент «Подружки» входят косметические средства и аксессуары, средства личной гигиены и для дома, парфюмерия и подарки.

В августе прошлого года РБК сообщал, что магазины «Подружка» полностью выкупил владелец сети «Л'Этуаль».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте