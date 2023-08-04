Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Владимир Путин наградил механизатора из Ростовской области орденом Почета. Награжденный Николай Алексеев трудится в ООО «Гарант» Шолоховского района Он работает в сельском хозяйстве региона уже более 40 лет. В 2021 году механизатор намолотил более 4,2 тыс. т зерновых, а в 2022 году — более 4,8 тыс. т, превысив среднерайонный показатель.

На Дону разработают концепцию водоснабжения региона. Документ, разработку которого анонсировали областные власти, объединит все актуальные предложения по обновлению водоснабжающей инфраструктуры региона и определит меры для подготовки квалифицированных технических и инженерных кадров. Сроки разработки концепции пока не обозначены.

Администрация Ростова обещает решить проблему нехватки общественного транспорта в ближайшее время. После заключения новых контрактов на обслуживание городских маршрутов часть перевозчиков не смогла выпустить на линии необходимое количество транспорта из-за дефицита кадров.

Избирательная комиссия Ростовской области лишила статуса кандидатов в депутаты Заксобрания 33 представителя партии «Родина». Представители партии не представили в срок документы, необходимые для регистрации областного списка кандидатов, в том числе – подписи в свою поддержку.

В Таганроге 2 августа у нового плавучего причала пришвартовался теплоход «Сергей Кучкин». Четырехпалубное судно посетит ряд южных городов: Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог и станицу Старочеркасскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева Фото: Telegram-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

«Дамате» завершит строительство первой селекционной овцефермы на Ставрополье осенью 2023 года. Ферма станет первым объектом на территории селекционного центра, включающего две фермы на 3 тыс. голов, станцию искусственного осеменения, эмбриолабораторию и карантинную площадку на 300 голов. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб.

Пять южных агрохолдингов вошли в ТОП-30 крупнейших производителей молока. В рейтинг вошли «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Агрохолдинг «Степь», концерн «Покровский», ГК «Доминант» и «Прогресс Агро».

«СПК ''Дон''» объявила конкурс на закупку речного судна «Валдай». Судно на подводных крыльях должно быть доставлено в Ростовскую область к 6 октября текущего года. На его приобретение планируют потратить около 177 млн руб.

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Ростовская полиция задержала теневых банкиров, заработавших 1,3 млрд рублей на незаконном обороте средств. С 2007 года группа граждан организовала работу 38 компаний, которые под видом услуг по строительству, транспортировке и торговле помогали различным предприятиям обналичивать средства и уходить от налогов.

С главы «Ростов-ЦентрСтроя» могут взыскать 574 млн рублей в пользу дольщиков. Требование о взыскании средств с Николая Коробченко заявил в арбитражный суд «Фонд развития территорий», который представляет интересы дольщиков недостроенной многоэтажки на пр. Стачки, 183.

Суд конфисковал имущество экс-депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна. В доход государства будут обращены денежные средства в сумме 110 млн руб., а также дом и участок. Суд установил, что бывший депутат использовал свой статус для обогащения.

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Суд признал мажоритарного акционера АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого банкротом. Иск был подан самим Станиславом Светлицким в сентябре прошлого года. Заявитель указал, что имеет задолженность в размере 6,8 млрд руб., но не может ее погасить из-за отсутствия средств.

В Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога военкомата. Ставропольчанка попыталась бросить в здание бутылку с зажигательной смесью, но на месте дежурили полицейские, которые оперативно отреагировали на происшествие. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью 4 августа в районе Новороссийска российские военные уничтожили два украинских морских беспилотника. Целью атаки была местная военная база, уточнили в администрации Краснодарского края. Пострадавших и разрушений нет.