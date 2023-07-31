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«СПК ''Дон''» объявила конкурс на закупку речного судна «Валдай»

АО «Судоходная пассажирская компания ''Дон''» ищет подрядчика для приобретения пассажирского речного судна «Валдай». Стоимость контракта составляет 177 млн руб. Информация об условиях сделки содержится в конкурсной заявке на сайте Госзакупки.

Фото: ckbspk.ru

Фото: ckbspk.ru

Согласно документации, судна на подводных крыльях должно быть поставлено к 6 октября текущего года. Поставщику предстоит не только доставить объект закупки в станицу Ольгинскую, но и завершить сборку и пусконаладочные работы. Судно должно быть новым — не ранее 2023 года выпуска.

Водоизмещение «Валдая» составит 24 т. Эксплуатационная скорость хода на тихой воде — 65 км/ч. Судно должно быть рассчитано на 45 мест. Экипаж — два человека.

Ранее сообщалось, что судна для скоростных пассажирских перевозок по реке Дон, а также по Азовскому и Черному морю Ростовской области поставит АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород). Первые пассажирские перевозки АО «СПК ''Дон''» запустит уже грядущей осенью.

Анастасия Назарова

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