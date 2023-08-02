В Таганроге 2 августа у нового плавучего причала пришвартовался теплоход «Сергей Кучкин»

Утром 2 августа к новому плавучему причалу в Таганроге прибыл круизный теплоход «Сергей Кучкин», сообщает пресс-служба администрации города.

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Четырехпалубное судно посетит ряд южных городов: Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог и станицу Старочеркасскую. Лайнер стал вторым в текущем году круизным кораблем, причалившим в Таганроге. Ранее сюда прибыл теплоход «Константин Федин».

Обновленный морской вокзал Таганрога также готовится принять еще одно судно — теплоход «Александр Радищев» — в сентябре.

Как сообщалось ранее, новый плавучий причал в Таганроге был открыт в мае 2023 года. Стоимость строительства объекта составила около 200 млн руб. Общая длина его составляет 96 м, а ширина — 16 м.

Анастасия Назарова