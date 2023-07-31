Пять южных агрохолдингов вошли в ТОП-30 крупнейших производителей молока

Два крупных южных агрохолдинга заняли лидирующие позиции в рейтинге крупнейших производителей молока в 2022 году, представленном Союзмолоком, Milknews и Streda Consulting. Общий валовый надой 30-ти крупнейших производителей России превысил 4 млн т., увеличившись на 248 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Союзмолоко Фото: пресс-служба Союзмолоко

Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева заняла второе место в рейтинге, уступив только ГК «ЭкоНива». В 2022 году в хозяйствах «Агрокомплекса» валовый удой составил 324 тыс. т — на 5,5% больше, чем в предыдущем году, когда группа компаний заняла также второе место.

Агрохолдинг «Степь» занял четвертое место, поднявшись с 14-ой позиции. Валовый удой в прошлом году группа компаний увеличила до 148,8 тыс. т — на 70,8%.

В рейтинг вошли и другие южные компании. Так, концерн «Покровский» занял 12 место, как и в прошлом году. Валовый надой группы компаний увеличился на 3% — до 110 тыс. т. Кубанская ГК «Доминант» заняла 13 место, увеличив производство на 4% до 78 тыс. т. Усть-Лабинский «Прогресс Агро» поднялся на две позиции — до 14 места, увеличив валовый надой до 68 тыс. т (на 13%).

Анастасия Назарова