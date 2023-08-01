Ростовская полиция задержала теневых банкиров, заработавших 1,3 млрд рублей на незаконном обороте средств

Полицейские донского УЭБиПК ГУ МВД совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области задержали восьмерых граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности ( ст. 172 УК РФ). Реализуя незаконный оборот денежных средств, подозреваемые смогли заработать 1,3 млрд руб., сообщает пресс-центр МВД России. Данные задержанных полиция не раскрывает.

По информации правоохранительных органов, с 2007 года группа граждан организовала работу 38 компаний, которые под видом услуг по строительству, транспортировке и торговле помогали различным предприятиям обналичивать средства и уходить от налогов. Через эти организации проводились фиктивные транзакции. В качестве вознаграждения злоумышленники взимали комиссию со своих клиентов.

«Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц»,— цитирует пресс-центр официального слова представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых банковскую и бухгалтерскую документацию. Четверо из задержанных отправились под домашний арест. В отношении остальных введен запрет определенных действий.

Анастасия Назарова