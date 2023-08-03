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Владимир Путин наградил механизатора из Ростовской области орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил донского механизатора Николая Алексеева орденом Почета днем 2 августа в Кремле, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Николай Алексеев работает в сельском хозяйстве региона уже более 40 лет. Сегодня он трудится в ООО «Гарант» Шолоховского района Ростовской области. В 2021 году механизатор намолотил более 4,2 тыс. т зерновых, а в 2022 году — более 4,8 тыс. т, превысив среднерайонный показатель.

Ранее Николай Алексеев уже был отмечен орденами Трудовой Славы II и III степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, почетными грамотами Минсельхоза России и другими почетными наградами.

«Ваши достижения – сила, гордость и честь России. Благодарю вас за труд, самоотверженность и верность Отечеству. Желаю новых успехов!»,— цитирует пресс-служба правительства Ростовской области заключительное поздравление Владимира Путина награжденным.

Анастасия Назарова

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