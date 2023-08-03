Власти Ростова обещают решить проблему нехватки общественного транспорта в ближайшее время

Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что в ближайшее время власти решат проблему недовыпуска автотранспорта на городские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Для урегулирования ситуации власти провели заседание рабочей группы по нормализации движения общественного транспорта, куда пригласили представителей 12-ти транспортных компаний.

«Основная проблема недовыпуска транспорта на линию — дефицит водительского состава у перевозчиков»,— цитирует пресс-служба Алексея Логвиненко.

По словам градоначальника, для решения этой проблемы руководителям предприятий поручили привлечь водителей с межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики смен и отпусков.

«Благодаря принятым мерам ситуация с выпуском автотранспорта уже стабилизируется и в ближайшее время достигнет плановых показателей»,— сказал Алексей Логвиненко.

Жалобы от ростовчан на работу общественного транспорта стали поступать после 1 августа, когда администрация города заключила новые контракты с перевозчиками на обслуживание городских маршрутов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне отреагировал на поступающие сообщения от горожан поручением властям Ростова «незамедлительно разобраться и принять меры для исправления ситуации».

Анастасия Назарова