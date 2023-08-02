Донские власти разработают концепцию водоснабжения региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать концепцию развития систем водоснабжения региона. Обсуждение необходимых мер для улучшения качества работы систем обеспечения водой прошло в рамках заседания экспертной площадки в Шахтах, куда глава региона прибыл 1 августа, чтобы проинспектировать реконструкцию насосной станции «Ново-Азовские резервуары» и ремонт магистрального трубопровода. Подробности визита губернатора сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В экспертном совещании приняли участие представители областных профильных ведомств, контролирующих органов, предприятий Шахтинского района и ресурсных организаций.

Участники обсуждения выдвинули ряд предложений по улучшению качества питьевой воды в Ростовской области. Так, было предложено произвести исследования для обнаружения новых источников пресной воды, обновить системы водоснабжения в границах дворов, смягчить тарифы на воду для промышленных предприятий и др.

Объединить все предложенные меры должна концепция водоснабжения Ростовской области. Документ не только будет включать перечисленные пункты, но также определит способы по подготовке квалифицированных технических и инженерных кадров. Сроки разработки концепции пока не обозначены.

«Необходима комплексная и системная работа по нескольким направлениям. В их числе — оздоровление водных объектов и водосбережение, прежде всего через модернизацию объектов водоснабжения, а также совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Василия Голубева.

Отмечается, что до 2025 года власти Ростовской области направят на модернизацию объектов ЖКХ 16,3 млрд руб. Планируется, что на эти средства будут построены и реконструированы 400 км сетей водоснабжения, водозабор и две насосные станции. К 2025 году качество услуг водоснабжение будет улучшено для 500 тыс. дончан.

Отметим, что на сегодняшний день проблема качественной питьевой воды остается одной из самых актуальных для Ростовской области. По данным правительства, до 38% обращений жителей региона к властям связаны с этой темой.

«Чаще всего на качество воды жалуются жители Каменска-Шахтинского, Волгодонска и Зверева. Проблема остаётся актуальной и для городов, и для сельской местности»,— отмечает пресс-служба правительства области.

Анастасия Назарова