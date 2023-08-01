«Дамате» завершит строительство первой селекционной овцефермы на Ставрополье осенью 2023 года

Группа компаний «Дамате» завершит строительство первой из двух ферм селекционно-генетического центра племенного овцеводства на Ставрополье осенью 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГК «Дамате» Фото: Пресс-служба ГК «Дамате» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГК «Дамате» Фото: Пресс-служба ГК «Дамате»

Ферму, рассчитанную на 1,8 тыс. голов скота, начали строить в январе текущего года. Строители выполнили монтаж конструкций основных зданий и навесов для содержания животных, сейчас проводится обустройство родильного отделения и участка сортировки. Объекты комплекса имеют степень готовности от 50% до 90%. В течение ближайшего месяца на территорию комплекса будет доставлено необходимое оборудование.

Ферма станет первым объектом на территории селекционного центра. Всего же планируется построить две фермы на 3 тыс. голов овцематок, станцию искусственного осеменения эмбриолабораторию и карантинную площадку на 300 голов. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб. Финансовым партнером группы компании выступило АО «Россельхозбанк». На предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Центр предназначен для содержания и разведения высокопродуктивных пород овец.

«Запуск центра позволит создать лучший генофонд российских овец посредством трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства, снизить зависимость от импорта племенной продукции»,— сообщает пресс-служба «Дамате».

Анастасия Назарова