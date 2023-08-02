Донской Облизбирком лишил статуса кандидатов в депутаты Заксобрания 33 представителя партии «Родина»

Избирательная комиссия Ростовской области приняла постановление о лишении 33-х кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона седьмого созыва, включенных в областной список от партии «Родина» статуса кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

«Представители партии не представили в срок документы, необходимые для регистрации областного списка кандидатов, в том числе – подписи в свою поддержку»,— пояснили в пресс-службе.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Ростовской области назначены на 10 сентября текущего года. К концу июля о своем участии в выборах заявило 484 кандидата.

Анастасия Назарова