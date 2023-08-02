В Ставрополе полиция задержала женщину за попытку поджога военкомата

В Ставрополе днем 1 августа полиция задержала женщину за попытку поджога городского военного комиссариата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Данные женщины не указывают.

Задержанная попыталась бросить в здание бутылку с зажигательной смесью, но на месте дежурили полицейские, которые оперативно отреагировали. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.

«По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье»,— написал Владимир Владимиров.

Женщине пообещали вернуть крупную сумму денег, которые она брала в кредит и перевела мошенникам.

Анастасия Назаров