Уральская сеть «Жизньмарт» откроет в Казахстане около 200-х магазинов

Уральская сеть продуктовых магазинов «у дома» «Жизньмарт» появится в Казахстане. Как рассказал «Ъ-Урал» основатель сети Иван Зайченко, компания подписала договор мастер-франшизы на Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Планируется 72 магазина в Астане и чуть больше 100 магазинов в Алматы. Партнер должен открыть их в течение трех лет. Он будет открывать и собственные магазины, и заключать договоры концессии. Договор мастер-франшизы позволит работать магазинам по той же модели, что и в России»,— рассказал господин Зайченко.

Первый магазин сети бизнесмен и ресторатор («Сушкоф» и «Дель Песто») Иван Зайченко открыл в марте 2019 года на Шейнкмана, 90 в Екатеринбурге. После запуска он стал продавать франшизу этого проект. На сегодняшний день, помимо Свердловской области, магазины сети работают в Тюмени, Уфе, Перми, Челябинске и Санкт-Петербурге.

Бизнесмен, который займется запуском магазинов родом из Казахстана, но также у него есть бизнес в России — сеть общепита в Тюмени.

Напомним, Иван Зайченко также планирует открыть магазины «Жизньмарт» в Дубае (ОАЭ), а затем и в других эмиратах.

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