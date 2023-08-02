Аренда подавлена

Серия атак беспилотников на «Москва-Сити», где почти 20% офисных помещений занимают госструктуры, а апартаменты покупают бизнесмены, топ-менеджеры и известные личности, может в моменте снизить популярность делового кластера. Ряд компаний из числа арендаторов уже отправили сотрудников на удаленный формат работы, а некоторые рассматривают переезд в другие районы города. Однако участники рынка недвижимости подчеркивают, что такие решения принимаются «на эмоциях», и рассчитывают на усиление мер безопасности в «Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Серия атак беспилотников, совершенных на «Москва-Сити» в ночь на 30 июля и на 1 августа, из-за которых пострадало несколько этажей в том числе небоскреба «IQ-Квартал», где размещены Минцифры, Минэкономики, Минпромторг, вынудила ряд арендаторов офисов в деловом центре задуматься о переезде в другие районы города.

Несколько владельцев бизнес-центров в разных частях столицы уже получили запросы на аренду от резидентов «Москва-Сити», подтверждают руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина и управляющий партнер Remain Дмитрий Клапша. Временный перевод компаниями сотрудников в другие места может стать альтернативой удаленной работе, отмечает глава департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

Между тем Минцифры и Ozon, снимающий площади в «Башне на Набережной», уже перевели сотрудников на удаленную работу. Перейти на такой формат рекомендовала своим сотрудникам рекламная группа Okkam, чей офис находится в небоскребе «Империя». «Яндекс», арендующий площади в ОКО (первый этаж здания пострадал при первой атаке), попросил сотрудников не находиться в офисе ночью, сообщает Reuters. Собеседник “Ъ” в одном из банков отметил, что «в эти дни выход в офис в "Москва-Сити" на усмотрение руководителей подразделений».

«Москва-Сити» — самый крупный деловой кластер столицы, где сосредоточено 1,23 млн кв. м, или 23% от общего объема офисов класса А в городе, подсчитали в NF Group. Около 20% площадей занимают госструктуры и госкомпании. Так, в ОКО мэрия Москвы аккумулировала около 51 тыс. кв. м. Среди резидентов «Москва-Сити» — государственные ВТБ, Россельхозбанк, «Транснефть» и другие.

Впрочем, не все компании намерены съезжать из «Сити». Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, чей офис находится в «Городе столиц», Виталий Манкевич говорит, что его структура останется на месте, рассчитывая на усиление мер безопасности. На серьезную защиту «Москва-Сити» после прошедших атак надеется и гендиректор Kalinka Russia Алексей Чумалов. По его словам, это важно и для жителей апартаментов в деловом кластере, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, спортсмены, деятели искусства.

В «Москва-Сити» находится один из крупных в столице торгцентров — «Афимолл». В AFI Development (владелец объекта) на вопросы “Ъ” не ответили. Но источник “Ъ” на рынке говорит, что перевод некоторыми компаниями своих сотрудников на удаленку так или иначе повлияет на трафик объекта, так как офисные сотрудники — основные его посетители. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отмечает, что стрессовые события перестали оказывать серьезное влияние на посещаемость торгцентров. Он приводит пример, когда 24 июня после попыток мятежа ЧВК «Вагнер» трафик торгцентров упал на 3% год к году, но на следующий день восстановился.

Решения о продаже или отказе от аренды недвижимости в «Сити», скорее всего, будут приниматься на эмоциях, говорят опрошенные “Ъ” участники рынка. Серьезного ущерба небоскребам атаки беспилотников нанести не могут, отмечают источники “Ъ” из числа строителей. «Конструктив здания из-за технологических особенностей возведения высоток разрушить сложно, могут пострадать фасады и их остекление»,— поясняет один из них. Однако участившиеся атаки на Москву уже привели к тому, что некоторые зарубежные компании пытаются перевести бизнес в другие города. Так, авиакомпания «Туркменистан» сообщила, что с 1 августа приостановила полеты из Ашхабада в Москву «в связи с воздушной обстановкой» в регионе и будет летать в Казань.

Арендаторы в «Москва-Сити», беспокоясь за безопасность, могут вводить соответствующие пункты в свои договоры аренды, не исключает партнер NF Group Мария Зимина. Владельцы небоскребов в «Сити» страховались от стандартных рисков, включая стихийные бедствия, взрывы техногенного и природного характера, поясняет собеседник “Ъ” на страховом рынке. По словам другого участника рынка, при серьезных разрушениях объемы выплат собственникам могут составлять $1–2 млрд и выше. По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, у компании есть договоры с клиентами, чье имущество расположено в «Москва-Сити». Компания, по его словам, уже получила обращение от страхователя, офис которого расположен в «IQ-Квартале», но размер ущерба пока неизвестен.

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