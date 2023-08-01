Подоляк отрицает атаку ВСУ на российские гражданские суда в Черном море

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что утверждения Минобороны России об атаке украинской армии на российские гражданские транспортные суда в Черном море не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Безусловно, подобные заявления российских официальных лиц являются надуманными и не содержат ни малейшей доли правды. Украина не нападала, не нападает и не будет нападать ни на гражданские суда, ни на какие-либо другие гражданские объекты»,— сказал господин Подоляк.

Российское оборонное ведомство утверждает, что в ночь на 1 августа три полупогружных безэкипажных катера атаковали три российских транспортных судна. Как сообщило Минобороны, все морские дроны были уничтожены кораблями ВМФ России.

Накануне ведомство сообщило, что этой ночью вооруженные силы Украины также попытались атаковать тремя морскими дронами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, в этом же направлении находится пролив Босфор.

Россия с 18 июля приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из-за невыполнения ее условий. После этого Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, в том числе танкеры для погрузки зерна, будут считаться перевозчиками военных грузов. Страны, под флагами которых будут следовать эти суда, Россия объявит вовлеченными в военный конфликт. Украина ответила такими же мерами.

Российский МИД позднее разъяснил заявление Минобороны, уточнив, что Россия будет запрашивать проверку того или иного судна, если появятся подозрения, что оно идет «с чем-то плохим». 27 июля ВСУ сообщили, что Россия заблокировала практически все украинские порты.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов