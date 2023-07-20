Украина объявила военными целями все следующие в российские порты в Черном море суда

С 21 июля минобороны Украины может считать все суда, идущие в Черном море к портам России, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. В Киеве назвали решение ответом на похожие меры, объявленные Москвой 19 июля.

Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5 часов 20 июля. В Минобороны предупредили суда о «соответствующих рисках», не раскрывая их суть.

18 июля перестала действовать черноморская инициатива, подписанная в 2022 году между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Она предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов. Основной целью сделки была поставка зерна нуждающимся странам, в том числе африканским. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что большую часть украинского зерна Запад вывозил в свои страны, а условия сделки в отношении России не выполнялись.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны РФ заявило, что с 20 июля считает все суда, следующие к портам Украины, потенциальными перевозчиками военных грузов. «Страны флага» таких судов Москва будет считать вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. В Минобороны РФ также назвали временно опасными для судоходства некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.

Татьяна Ручкина

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