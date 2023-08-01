Минобороны: Киев атаковал российские транспортные суда, следовавшие к Босфору

Минобороны заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Атака велась силами трех полупогружных безэкипажных катеров. По данным военного ведомства, все морские дроны были обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ России.

Ранее сегодня, 1 августа, Минобороны сообщило, что этой ночью ВСУ попытались атаковать тремя морскими дронами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя — в этом же направлении находится пролив Босфор.

Россия с 18 июля приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из-за невыполнения ее условий. После этого Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, в том числе танкеры для погрузки зерна, будут считаться перевозчиками военных грузов. Страны, под флагами которых будут следовать эти суда, Россия объявит вовлеченными в военный конфликт. Украина ответила такими же мерами. Российский МИД позднее объяснил заявление Минобороны, уточнив, что Россия будет запрашивать проверку того или иного судна, если появятся подозрения, что оно идет «с чем-то плохим». 27 июля ВСУ сообщили, что Россия заблокировала практически все украинские порты.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».