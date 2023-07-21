МИД разъяснил позицию Минобороны о признании военными целями судов по зерновой сделке

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на брифинге 21 июля разъяснил позицию Министерства обороны о том, что все суда, направляющиеся в украинские порты, будут считаться военными целями. По словам господина Вершинина, имеется в виду то, что Россия будет запрашивать проверку того или иного судна, если появятся подозрения, что оно идет «с чем-то плохим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Имеется в виду — мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, такой подход является логичным, особенно после произошедших терактов. Он заявил, что вместо гуманитарного коридора в Черном море теперь есть зоны повышенной военной опасности.

Господин Вершинин также сказал, что сейчас дипломаты России и Турции обсуждают, как действовать после прекращения зерновой сделки, но говорить о каких-то альтернативных вариантах действующему соглашению пока рано. Замглавы российского МИДа также отметил, что от Китая никакой реакции на прекращения сделки не было. Господин Вершинин сообщил, что Россия продолжает обсуждать зерновую сделку с секретариатом ООН и генсеком ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Ребекой Гринспен.

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Россия решила не продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что РФ «незамедлительно вернется» к сделке, как только будет выполнена часть стамбульских соглашений: в частности, разрешен экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

Из-за истечения срока действия зерновой сделки Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, в том числе танкеры для погрузки зерна, будут считать перевозчиками военных грузов. Страны, под флагами которых будут следовать эти суда, Россия объявит вовлеченными в военный конфликт. Украина ответила такими же мерами.

Подробнее о реакции Запада на решение Минобороны — в материале «Ъ» «Помутилося Черное море».