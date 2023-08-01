Skoda обновила хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq

Компания Skoda представила рестайлинговые хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq, которые выйдут на рынок в 2023 году.

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Обе модели получили переработанные фары, новые передний и задний бамперы и обновленную решетку радиатора, а также новый вариант шильдика на задней двери. Помимо дизайна изменилось и оснащение автомобилей.

В базовой комплектации хэтчбек и кроссовер оснащаются 8-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с 8,2-дюймовым экраном, а в качестве опции доступны 10,2-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с 9,2-дюймовым тачскрином.

После рестайлинга модели сохранили гамму двигателей — 95-сильный трехцилиндровый бензиновый 1.0 TSI и его 115-сильный вариант, а также 150-сильный бензиновый 1.5 TSI — которые сочетаются с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG. Привод только передний.

Продажи Skoda Scala и Skoda Kamiq нв европейском рынке начнутся осенью 2023 года. Стоимость обновленных хэтчбека и кроссовера пока не названы.

Максим Вершинин

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