Цена на пшеницу упала ниже уровня, отмеченного после прекращения зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до $6,66 за бушель по итогам торгов 31 июля. Это на 0,59% меньше по сравнению с уровнем, зафиксированным после прекращения зерновой сделки 18 июля — $6,7 за бушель.

Россия 17 июля объявила о приостановке участия в сделке по вывозу украинского зерна из-за невыполнения ее условий. В тот же день стоимость пшеницы на Чикагской бирже росла на 3,4%, до $6,84 за бушель. 25 июля она поднималась до $7,6 за бушель, после чего начала снижаться.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал продлить зерновую сделку, аналогичные призывы озвучивали Евросоюз и США. МИД РФ считает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно. Накануне МИД Украины заявил о договоренности с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».