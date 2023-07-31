Захватившие власть в Нигере военные приостановили экспорт урана и золота во Францию

Захватившие власть в Нигере мятежники приняли решение приостановить экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает издание Mehr News со ссылкой на заявление представителей военных. Также они обвинили Францию в желании организовать военную интервенцию с целью восстановить власть президента Мохамеда Базума.

«У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы для нашей безопасности»,— сообщил один из участников мятежа.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире. Согласно различным оценкам, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

В ночь на 27 июля в эфире Национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии страны сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Господин Базум наотрез отказался уходить в отставку. Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством в случае отказа мятежников вернуть власть президенту Нигера.

Подробнее о вооруженном захвате власти в стране — материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Александр Кислов