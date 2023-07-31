Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захватившие власть в Нигере военные приостановили экспорт урана и золота во Францию

Захватившие власть в Нигере мятежники приняли решение приостановить экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает издание Mehr News со ссылкой на заявление представителей военных. Также они обвинили Францию в желании организовать военную интервенцию с целью восстановить власть президента Мохамеда Базума.

«У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы для нашей безопасности»,— сообщил один из участников мятежа.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире. Согласно различным оценкам, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

В ночь на 27 июля в эфире Национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии страны сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Господин Базум наотрез отказался уходить в отставку. Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством в случае отказа мятежников вернуть власть президенту Нигера.

Подробнее о вооруженном захвате власти в стране — материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...