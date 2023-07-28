Опыт против глаз

В одном из небольших английских городов проходит выставка, устроители которой утверждают, что, используя искусственный интеллект, сумели ответить на волнующий искусствоведов вопрос об авторстве картины времен Возрождения, удивительно напоминающей работу Рафаэля. ИИ уверенно подтвердил авторство великого итальянского художника. Эксперты из числа людей, однако, считают, что верить вердикту «робота» нет никаких оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Хауэлл Эдвардс из Брэдфордского университета (слева) и Тимоти Беной из Фонда де Бреси возле картины «Мадонна с младенцем», 2007 год

Фото: Sang Tan / AP Профессор Хауэлл Эдвардс из Брэдфордского университета (слева) и Тимоти Беной из Фонда де Бреси возле картины «Мадонна с младенцем», 2007 год

Фото: Sang Tan / AP

В течение 40 лет одной из тайн мира искусства оставалось авторство картины, которая удивительным образом напоминала хранящуюся в Дрезденской галерее «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Картину принято называть «Тондо де Бреси» по имени даже не еще одного потенциального автора, а фонда, владеющего картиной, De Brecy Trust, созданного британским бизнесменом и коллекционером Джорджем Лестером Уиндвордом.

До сих пор все попытки установить авторство картины или однозначно атрибутировать в качестве творения Рафаэля оставались безуспешными. Известно, что когда-то она принадлежала валлийскому аристократу сэру Ричарду Уинну (1588–1649) и была приобретена в 1981 году Уиндвордом на аукционе коллекции одной из дальних наследниц сэра Ричарда. На аукционе она значилась скромно: «Лот 249. По мотивам Рафаэля. Мадонна и дитя. Тондо (изображение, вписанное в круг.— “Ъ”). Холст, масло. Диаметр 95 см».

По мере того как все большее число экспертов не могли прийти к единому ответу об авторстве картины, споры вокруг нее затихали, а сама она оставалась чем-то вроде курьеза, не слишком, впрочем, известного за пределами узкого мира экспертов по творчеству Рафаэля.

Все это изменилось в начале года, когда свое слово сказали исследователи Университета Брэдфорда, которые, оказывается, провели анализ картины с помощью основанного на искусственном интеллекте ПО по распознаванию лиц.

По словам руководителя проекта, профессора визуальных вычислений университета Хассана Угайля, созданная им модель по распознаванию лиц отметила, что лицо Марии на тондо на 97% совпадает с лицом Марии с «Сикстинской Мадонны».

Совпадение детских лиц — 86%. Случился скандал, который только усилился после того, как художественная галерея «Картрайт-холл» в Брэдфорде открыла выставку, посвященную и картине, и истории ее атрибуции при помощи ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сикстинская Мадонна» Рафаэля в Дрезденском музее

Фото: Jens Meyer / AP «Сикстинская Мадонна» Рафаэля в Дрезденском музее

Фото: Jens Meyer / AP

Комментируя для прессы результаты своего труда, профессор Угайль посетовал на то, как ничтожно мало узкий круг профессиональных экспертов по атрибуции картин использует современные достижения науки. «Было весьма поучительно узнать (методы работы.— “Ъ”) мира искусства и то, как мало они используют научные доказательства»,— цитирует профессора The Washington Post. По словам профессора, его модель концентрирует все внимание на «измерениях, которые не может увидеть человеческий глаз».

На сторону профессора Угайля встали его коллеги по использованию ИИ для определения подлинности и авторства произведений искусства. Карина Попович, возглавляющая специализирующуюся именно в этой сфере фирму Art Recognition, отметила плюсы таких технологий и минусы «человеческой» атрибуции. «Упование на заключение одного лишь эксперта-человека может нести с собой риски, связанные с потенциальными человеческими ошибками, субъективностью или пристрастностью»,— говорит она, напоминая между прочим, что ее компания весьма четко сумела в свое время определить подделки, созданные поистине гениальным копиистом Вольфгангом Бельтракки, который признался в том, что подделал работы как минимум полусотни знаменитых художников.

Однако эксперты-люди не согласны с этой точкой зрения, отмечая, что профессионалы, определяя подлинность или авторство, опираются не только на свои глаза, но и на свой опыт, на очевидные и подтверждаемые исторически факты.

«Если вы по-настоящему глубоко погружены в работу художника, вы прочли о нем все. Вы были во всех музеях по всему миру, в которых демонстрируются оригиналы его работ. Вы были во всех галереях, где его работы выставлялись, может быть, вы даже владеете несколькими его работами или продавали и покупали их. Не думаю, что вот такого рода вещам можно научить»,— заявляет американский эксперт Ричард Полски, владелец фирмы по атрибуции картин американских художников XX века.

В том, что касается картины, вызвавшей столько споров, его поддерживает один из самых известных экспертов по творчеству Рафаэля: профессор истории искусств Дрезденского университета Рудольф Хиллер фон Гертринген, как раз опираясь на свой опыт, говорит, что великий художник вряд ли бы стал возвращаться к копированию собственного произведения. Он, говорит немецкий ученый, предпочитал менять сюжеты. А его коллега Патриша Эмисон из Университета Нью-Гемпшира добавляет, основываясь на том, что известно сейчас о Рафаэле, что тот счел бы копирование собственных работ «ниже своего достоинства». «Он не просто гнался за лишней монетой»,— добавляет она.

Впрочем, говорят эксперты The Washington Post, хотят ли того эксперты-люди или нет, но ИИ врывается в довольно узкий мир экспертизы по атрибуции произведений искусства, уже заняв в нем прочное место.

И это, соглашаются и сторонники ИИ в искусстве, и противники, сыграет важную роль. И не только на рынке произведений искусства, где появление новой неизвестной картины известного художника может оказать заметное влияние на цены. «Новые» картины художника вполне могут изменить понимание и простых зрителей, и экспертов на все его творчество и жизнь.

Что же до раскрытия тайны «Тондо де Бреси», то, похоже, до нее пока еще далеко. Во всяком случае, пока на признание авторства Рафаэля большинство экспертов смотрит с большим скептицизмом, который не разрушить процентами совпадения лиц, предложенными учеными из небольшого городка Брэдфорд на севере Англии.

Андрей Келекеев