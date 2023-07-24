В Новороссийске на должность и. о. управляющего делами мэрии назначен Евгений Зурабян

В Новороссийске на должность исполняющего обязанности управляющего делами администрации города назначен Евгений Зурабян. Об этом сообщил источник «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На портале администрации Новороссийска господин Зурабян указан в новой должности. Ранее пост занимал Евгений Азизов.

Евгений Зурабян родился в 1991 году в Новороссийске. В 2014 году он окончил КубГТУ по специальности «Инженер, промышленное и гражданское строительство», в 2022 году — Кубанский государственный университет по направлению «Управление персоналом». Карьеру в городской администрации господин Зурабян начал в 2017 году с должности руководителя МКУ «Социально-производственное подразделение», которую занимал до нового назначения.

Анастасия Донскова

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