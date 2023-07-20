Австралия ввела санкции против двух свердловских предприятий

Австралия ввела санкции в отношении Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и Уральского оптико-механического завода им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Информация об этом размещена на сайте МИД страны.

Всего в свежий санкционный список Австралии попали 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии. Среди них уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. В МИД уточнили, что ограничения введены в отношении предприятий, «имеющих важное экономическое и стратегическое значение для России».

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Участвует в создании легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога», УЗГА сейчас также находится под санкциями США, Евросоюза, Канады и Японии.

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Сейчас УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

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