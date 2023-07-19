Главные новости к утру 19 июля

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Причины возгорания и какие-либо подробности он не привел.

Президент «Югры» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО за воспрепятствование производства по делу о растрате более 23 млрд руб. Под следствием помимо Нефедова находится, в частности, бывший владелец банка Алексей Хотин.

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту — через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Во втором квартале годовой объем средств, выделяемых на нацпроект «Безопасные качественные дороги» впервые за три года сократился — на 4,1%, до 451,9 млрд руб. В аппарате курирующего нацпроект вице-премьера Марата Хуснуллина «Ъ» не ответили. Подробнее.

В Киеве, Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщают об ударах «Калибрами» и атаках дронов.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки вычислительной техники — серверов, системных блоков, материнских плат с процессорами и т. д.— выросли на 10% в физическом выражении. Подробнее.

Как стало известно «Ъ», Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных. Лицензированием должен заняться удостоверяющий центр регулятора. Подробнее.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Он отметил, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы».

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. ФСБ задержала его в 2021 году, обвинив в подготовке теракта.

О предстоящих 19 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».