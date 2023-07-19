Лицензии на личные

Как стало известно “Ъ”, Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных. Лицензированием должен заняться удостоверяющий центр регулятора. Сейчас компании-операторы данных должны только уведомлять ведомство о начале такой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роскомнадзор предлагает добавить в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных понятие «спецоператора», который станет удостоверяющим центром для компаний-операторов персональных данных, рассказали “Ъ” два собеседника, знакомых с ходом разработки проекта: «Эту роль регулятор хочет взять на себя». Таким образом, операторы должны будут не только уведомлять Роскомнадзор о том, что обрабатывают личную информацию граждан, но и получать «лицензию» регулятора на их обработку, объясняют собеседники “Ъ”.

Предполагается, что для этого регулятор будет проводить аудит IT-инфраструктуры компании на соответствие определенным критериям, поясняет один из собеседников. Источник, близкий к Минцифры, уточнил, что инициативу могут распространить только на компании, обрабатывающие большой объем данных: «Но пока показатели не детализируются». В аппарате главы комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александра Хинштейна подтвердили, что «такое предложение есть», добавив, что законопроект находится «на финальной стадии». Роскомнадзор и Минцифры не ответили “Ъ”.

С 1 сентября 2022 года, согласно изменениям в закон «О персональных данных», компании-операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением ряда случаев, например, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка. Лицензированием в части защиты информации на данный момент занимается ФСБ и ФСТЭК, они сертифицируют средства защиты данных.

Законопроект об оборотных штрафах для юрлиц за утечки персональных данных сотрудников или клиентов разрабатывается с начала 2022 года. Инициатива предполагает внесение поправок в КоАП, по которым компания, допустившая утечку, может быть оштрафована на 1% от годового оборота. Позже стало известно, что обсуждается введение диапазона штрафов от 5 млн до 500 млн руб. (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года).

Утечки данных, в том числе персональных, остаются значимой проблемой: по подсчетам Positive Technologies, за первые два квартала 2023 года 51% киберинцидентов привел именно к этому событию, причем во втором квартале число утечек уже превысило показатели первого на 4% (см. “Ъ” от 16 июня).

«Самые критичные утечки происходят у крупнейших операторов больших данных: телеком, банки и финтех, ритейл и страховщики»,— отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. Если предлагаемую Роскомнадзором норму о лицензировании деятельности примут, то она, скорее всего, будет касаться всех обработчиков персональных данных, в противном случае «ее политический эффект будет стремиться к нулю». Но если речь идет о полноценном аудите архитектуры средств обработки данных Роскомнадзором, то это сильно повысит «стоимость» процесса для небольших компаний, отмечает он: «Они будут вынуждены покупать готовые, "коробочные" решения для хранения и обработки у сторонних провайдеров».

Сложность реализации такой инициативы зависит от подхода регулятора, а именно — как будет приниматься решение, давать ли компании лицензию на обработку данных, считает эксперт по кибербезопасности Axenix Евгений Качуров: «Например, неясно, как быть, если Роскомнадзор посчитает избыточным состав персональных данных, необходимых для ведения бизнеса». Собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности считает, что инициатива может привести к тупиковому сценарию, когда получить лицензию должно будет любое российское юрлицо, так как оно обрабатывает данные собственных сотрудников: «Это превратится в дополнительное бюрократическое ограничение».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина