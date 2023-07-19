Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины слышны взрывы, работает противовоздушная оборона. То же самое происходит в Киевской области, написал господин Кличко в Telegram. Минобороны РФ об ударах по Киеву не сообщало.

Ранее сегодня, 19 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, подконтрольной Украине части Запорожской области, в Харькове и Днепропетровской области.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударах в ночь на 18 июля по объектам в районе Одессы, где изготавливали безэкипажные катера. Кремль назвал эти обстрелы «ударами возмездия» за атаку на Крымский мост.

Ночью 17 июля, как сообщал Национальный антитеррористический комитет, Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате разрушен один пролет моста, другой получил осевое смещение, погибла семейная пара, их дочь ранена.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».