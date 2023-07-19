Главные анонсы 19 июля

Президент России Владимир Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят замминистра экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Владимир Путин также проведет заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Пройдет заседание Совета федерации. Сенаторы рассмотрят пакет законов, формирующих органы судейского сообщества на территориях новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, законы, связанные с внедрением цифрового рубля, усилением контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, законы о запрете смены пола, о праве регионов выбирать меры обращения с бездомными животными.

В Москве ожидается перевоз иконы «Троица» кисти Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.

В Бостоне суд вынесет приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину.

В Рязани областной суд рассмотрит апелляцию на решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона экс-сенатора Ирину Петину.

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд, как ожидается, проведет предварительное заседание по иску программиста Антона Мамичева к «дочке» американской компании Amazon — Amazon Technologies inc и швейцарской компании Veeam Software на сумму 43,8 млн рублей о защите интеллектуальной собственности. Третьим лицом по иску проходит регистратор доменных имен в сети Интернет GoDaddy.com.

В Нью-Йорке (США) состоится пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке вопрос об использовании права вето.

В Санкт-Петербурге запланирована репетиция главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота. С 10:55 до 12:15 мск состоятся разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов.

Изменится расписание движения «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены.