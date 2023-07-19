Серверы примерно импортируются

По итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки вычислительной техники — серверов, системных блоков, материнских плат с процессорами и т.д.— выросли на 10% в физическом выражении, подсчитали в F+ tech. Впрочем, рост во многом объясняется низкой базой прошлого года. Кроме того, собеседники “Ъ” в отрасли признают, что в текущих условиях точность любой статистики по импорту серверов и процессоров может вызывать вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными F+ tech о поставках вычислительной техники в РФ за первые пять месяцев года. Из них следует, что в страну было поставлено 412,7 тыс. единиц вычислительной техники — серверов, блейд-серверов, системных блоков, материнских плат с установленным процессором и систем barebone — на сумму 48,9 млрд руб. (плюс 10,2% в штуках и минус 3% в деньгах год к году), а также 1,83 млн устройств для хранения данных — систем хранения данных, жестких дисков, твердотельных накопителей и дисковых полок с носителями — на 11 млрд руб. (плюс 48,9% в штуках и минус 19,1% в деньгах год к году). В F+ tech уточнили, что анализировали поставки в разрезе кодов ТН ВЭД, а также применяя собственные данные. Рост импорта вычислительной техники в штуках в F+ tech объясняют низкой базой прошлого года.

Собеседник на рынке производства вычислительной техники отмечает, что сейчас компании испытывают нехватку в аналитических данных по объемам поставок серверов и СХД. «До 2022 года данные по серверам и системам хранения данных предоставлял IDC, который при подсчете использовал разные методики. Сейчас же компании, судя по всему, вынуждены считать рынок по таможенным данным»,— говорит он. Собеседник “Ъ” считает рынок стагнирующим и оценивает объемы поставок серверов в Россию на уровне 150 тыс. штук. Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что в условиях, когда серверы в страну поставляют по частям и под видом других товаров, точность любых данных о поставках вызывает вопросы — «это сегодня, по сути, теневой рынок». Есть проблемы с тем, что часть таможенной информации вносится с погрешностями, признает логист в крупном производителе электроники. «Новые импортеры, которые начали работать с 2022 года, ввозя большое число техники, сознательно или по неопытности подменяют коды ТН ВЭД»,— говорит он.

Опираясь на свои данные, гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков по итогам года ожидает «осторожного роста спроса и роста поставок с небольшой поправкой на рост курса валюты»: «Полагаем, что объемы поставок в штуках будут расти вплоть до первого-второго кварталов 2024 года». На динамику, по его словам, будут влиять разнонаправленные тренды: «С одной стороны, многие замораживают бюджеты и пользуются тем, что было куплено еще до 2022 года, с другой — есть понимание того, что стоит закупиться впрок, так как завтра существующих каналов поставки может и не стать».

Минпромторг, как ранее сообщал “Ъ”, обсуждал идею по запрету параллельного импорта собранных серверов и СХД (см. “Ъ” от 4 июля). Позднее глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева уточнила «Российской газете», что речь идет об ограничениях на ввоз «простейшего оборудования», аналоги которого уже производят российские компании.

Собеседник “Ъ” в производителе компьютерной техники, напротив, говорит о том, что рынок вычислительной техники «рискует сильно просесть к концу года». По его словам, с начала года наблюдается падение спроса на вычислительную технику со стороны государственных и корпоративных заказчиков. «Этому есть ряд причин: экономия, предстоящий переход ведомств на "Гостех", который предполагает, что госучреждения откажутся от модели развития своих информсистем к использованию единой инфраструктуры, а значит, не смогут направлять бюджеты на модернизацию своих ГИС, а также тот факт, что еще в прошлом году ведомства запаслись оборудованием»,— перечисляет он.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев