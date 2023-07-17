Посланник Ватикана Маттео Дзуппи посетит США в рамках украинской миссии

Посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи направляется в Вашингтон с трехдневным визитом в рамках миротворческой миссии по Украине. В начале июня он посетил Украину, в конце — Россию. Возглавил миссию по ослаблению напряженности в конфликте на Украине кардинал в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov/File Photo, Reuters Фото: Maxim Shemetov/File Photo, Reuters

«Сообщаем вам, что с 17 по 19 июля 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и председатель Итальянской епископской конференции, в сопровождении представителя Государственного секретариата отправится в Вашингтон в качестве посланника его святейшества Франциска»,— говорится в сообщении Ватикана (цитата по CNN).

5 и 6 июня Маттео Дзуппи посещал Киев, Москву — 28 и 29 июня. В России помимо патриарха Московского и всея Руси он встретился с помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

6 июня в Киеве кардинал обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план, предложенный Киевом.

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Мария Федотова