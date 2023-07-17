Совфед пригрозил зеркально ответить в случае применения Украиной кассетных боеприпасов

Совет федерации (СФ) намерен призвать парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в проекте обращения Совфеда, который будет рассмотрен на пленарном заседании палаты 19 июля.

Совфед считает решение США «вопиющим и провокационным», а также «очередным шагом опасной эскалации конфликта». По его мнению, отправка Украине кассетных боеприпасов — «свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления». Совфед предупреждает, что этот шаг «повлечет серьезные гуманитарные последствия».

«В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа. Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой Российской Федерацией специальной военной операции — ее цели и задачи будут выполнены»,— утверждает СФ (цитата по ТАСС).

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом уверяет, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. Эти поставки поддержал Евросоюз. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и других стран. 16 июля президент РФ Владимир Путин заявил о праве зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер