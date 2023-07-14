Песков: Россия не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки

Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, Россия не делала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у них с российским коллегой Владимиром Путиным общие позиции по поводу зерновой сделки. AFP со ссылкой на господина Эрдогана писало, что господин Путин согласился на продление зерновой сделки, однако из цитаты турецкого президента следовало, что о продлении сделки стороны «договариваются».

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали»,— прокомментировал «Интерфаксу» господин Песков.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. Позднее ее несколько раз продлевали. Сейчас она действует до 17 июля. В мае МИД РФ заявил, что зерновую сделку не продлят еще раз в случае невыполнения условий России.

13 июля, отвечая на вопрос журналиста «Ъ» Андрея Колесникова, президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены.

В Турции были подписаны два документа: по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. В МИД РФ пояснили, что вторая часть зерновой сделки — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — до сих пор не реализована.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «“По зерновой сделке оптимизм сохраняется”».