«По зерновой сделке оптимизм сохраняется»

Президент России Владимир Путин дал развернутый комментарий по зерновой сделке, саммиту НАТО и гарантиям безопасности Украине. По его словам, членство Киева в альянсе угрожает России, однако все остальное можно обсуждать. Что касается экспорта украинского продовольствия через Черное море, Москва еще думает, но тем не менее вполне может приостановить участие в соглашении до тех пор, пока все ее основные требования не будут выполнены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Кремль в итоге согласится на продление зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Путин в завершении форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», на котором обещал не отменять в России науку, высказался и на злобу дня, прокомментировав последние шаги Запада. Бывшие партнеры не приняли Украину в НАТО, но обещали подготовить для нее гарантии безопасности. Что же, любая страна имеет на это право. В Кремле согласны с такой постановкой вопроса и даже готовы это обсуждать. Однако есть условие — Россия должна получить гарантии безопасности для себя.

Здесь президент вновь напомнил о переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Там был соответствующий пункт, и в принципе это было приемлемо для Москвы, но, как известно, не случилось. Что касается украинского членства в альянсе, то оно является угрозой безопасности Российской Федерации, и это стало одной из причин начала специальной военной операции.

Отдельный вопрос — зерновая сделка, ее срок, как известно, истекает, буквально несколько дней осталось. Общий вердикт такой — российские требования категорически не выполняются, терпеть это уже невозможно, добрую волю нельзя проявлять до бесконечности, но тем не менее окончательно хлопать дверью мы не будем. Речь идет о том, чтобы приостановить участие, вплоть до выполнения всех условий. Как только в этой части будет движение, сразу же вернемся обратно.

Впрочем, время еще есть, подумаем, может быть, даже и продлим соглашение. Вот ООН шлет разные предложения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всячески хлопочет. Так что в общем и целом можно теоретически дать себя уговорить, мы же не хотим, чтобы бедные страны голодали.

В целом заметно, что Кремль не против возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Базовым документом может стать стамбульский проект мирного соглашения.

Если удастся сдвинуть процесс с мертвой точки, тогда, глядишь, и зерновая сделка не понадобится.

Теперь переносимся в Хельсинки, где с визитом находился президент США Джо Байден. На совместной пресс-конференции с коллегой Саули Ниинистё американский лидер высказал предположение, что боевые действия не будут продолжаться годами, в частности, потому что, в конце концов, Владимир Путин решит, что продолжение всего этого не в интересах его страны как экономических, так и политических или каких-либо других. Впрочем, это лишь личное предположение господина Байдена.

Как бы то ни было, в отношении зерновой сделки сохраняется небольшая доля оптимизма. Ведь, по идее, добрая воля на то и добрая, чтобы ничего не просить взамен, мол, мы же не для себя стараемся, а для общего блага, голодным помогаем. А что касается всего остального, то надежда, конечно, есть, но, скажем так, небольшая.

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