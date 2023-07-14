Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе и общих с ним позициях по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовятся к визиту президента России Владимира Путина в августе. Господин Эрдоган добавил, что у них с президентом РФ общие позиции по поводу зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Kacper Pempel, Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина. И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре»,— сказал президент Турции в эфире A Haber (цитата по ТАСС).

Вчера, 13 июля, Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста «Ъ» Андрея Колесникова заявил, что Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены. В числе «пяти системных проблем» российская сторона называла подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Господин Эрдоган планировал обсудить продление сделки на встрече с Владимиром Путиным в августе. Ранее сегодня глава турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что господин Эрдоган хочет провести переговоры с президентом России до истечения зерновой сделки 17 июля

Эрдни Кагалтынов