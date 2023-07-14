Власти Турции заявили о планах Эрдогана поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным до истечения зерновой сделки 17 июля, сообщил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. Примерные сроки разговора он не назвал.

«Такой разговор ожидается»,— сказал господин Челик в эфире турецкого телеканала Haberturk. Он добавил, что господин Путин понимает «чувствительное отношение» Турции к теме зерновой сделки, и у обеих стран «есть желание, чтобы ситуация с голодом в бедных странах не усугублялась».

Президент Владимир Путин вчера, 13 июля, в ответ на вопрос журналиста «Ъ» Андрея Колесникова заявил, что Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены. В числе «пяти системных проблем» российская сторона называла подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Господин Эрдоган планировал обсудить продление сделки на встрече с Владимиром Путиным в августе.

Лаура Кеффер