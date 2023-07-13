Ленобласть начала перечислять выплаты бойцам ЧВК «Вагнер»

Администрация Ленинградской области начала переводить из бюджета выплаты, полагающиеся семьям погибших и раненых в ходе боевых действий на Украине бойцов частных военных компаний — в частности, ЧВК «Вагнер». Регион стал первым в стране, который уже перевел выплаты на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24.

Также продолжают обрабатываться уже принятые заявления от семей военнослужащих.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в конце мая подписал документ, который приравнивает бойцов частных военных компаний, работающих в зоне СВО, к военнослужащим ВС РФ. Этот документ дает им право на получение всех выплат и льгот.

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