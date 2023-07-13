Bard открыл окно в Европу

Компания Google объявила о самом значительном расширении функционала чат-бота Bard с момента его запуска в марте. Он может общаться на 40 языках, включая испанский, арабский и китайский. Теперь чат-бот доступен в «большинстве стран мира», включая страны ЕС, где он появился с задержкой на месяц из-за блокировки европейскими регуляторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Представляя масштабное обновление чат-бота Bard, компания Google заявила, что он создан для того, чтобы «помогать человеку развивать любознательность, подкреплять воображение и воплощать самые разные идеи». После обновления такая помощь ИИ доступна для пользователей более чем в 180 странах (кроме России) и территориях и на 40 языках мира, среди которых как самые распространенные, включая китайский, арабский и испанский, так и региональные, например 9 языков, на которых говорят жители Индии, включая хинди, тамильский, бенгальский и урду.

В дополнение к тем возможностям чат-бота, которые Google представила с момента запуска Bard, например создание и отлаживание программного кода, распознавание 20 языков программирования и поиск ошибок в программном коде, экспорт кода или текста в Gmail, «Документы», Colab и Replit, использование новых языковых и музыкальных нейросетей и т. п., у Bard появилась функция изменения тона и стиля ответов бота.

В частности, Bard может озвучивать свои ответы. По мнению специалистов Google, «иногда, если услышать что-то произнесенное вслух, можно увидеть свою идею по-другому».

Кроме того, бот теперь может отвечать кратко, развернуто, простыми словами или языком профессионала в определенной области и т. п. Правда, эта последняя функция пока доступна только для англоязычной версии. В рамках обновления также были упрощены поиск и закрепление «разговоров» с ботом, добавлена возможность поделиться ответами с друзьями и использовать фото в поисковой строке, а также расширено число мест для экспорта кода.

В рамках обновления Bard стал доступен в Бразилии и странах ЕС. В Европе чат-бот должен был появиться еще месяц назад, однако вмешались европейские регуляторы. Ирландская комиссия по защите данных заявила, что Google не представила планов того, каким образом компания будет выполнять действующие в ЕС правила о защите персональных данных.

Пока Google готовила ответ, регуляторы заблокировали запуск Bard в ЕС.

За прошедшие недели, отмечают в Google, сотрудники компании несколько раз встречались с представителями регулирующих органов ЕС, чтобы заверить их в отсутствии проблем, связанных с прозрачностью, возможностью выбора и контроля при использовании чат-бота. Видимо, доводы компании регуляторов убедили. Акции Alphabet на электронных торгах на бирже NASDAQ реагируют на новости об обновлении Bard ростом на 1,5%.

Алена Миклашевская