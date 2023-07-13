Из летчиков — в наводчики

Как стало известно “Ъ”, в Волгограде военный суд заключил под стражу 35-летнего летчика-инструктора воздушно-космических сил РФ. Ему вменяют участие в преступном сообществе, которое занималось телефонными мошенничествами. Для махинаций, от которых пострадали как минимум восемь пожилых женщин в двух регионах, военный, по версии следствия, привлек и несовершеннолетнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону обвиняет лейтенанта ВКС РФ Андрея Титова в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также вовлечении несовершеннолетнего в групповую преступность (ч. 4 ст. 150 УК РФ). По ходатайству следствия гарнизонный военный суд Волгограда на два месяца отправил офицера в СИЗО. При этом его сообщник, которому только в мае исполнилось 18 лет, был оставлен следствием на свободе под подписку о невыезде.

Преступное сообщество, в которое входили лейтенант и его товарищ, по данным следствия, начало действовать с сентября прошлого года. Основу ОПС составлял колл-центр для обзвона будущих жертв.

Правоохранители отмечают, что фигурант действовал в составе преступной группы, где ему была отведена роль оператора, а потом курьера. Указания он получал от кураторов, которые связывались с ним через Telegram-аккаунты Koba и Benificiary. Исполняя последние, лейтенант Титов якобы звонил потенциальным жертвам и просил перевести деньги «под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, совершившего ДТП».

С сентября 2022 года по март 2023 года при помощи телефонных звонков обвиняемый завладел деньгами восьми пожилых (1932–1948 годов рождения) женщин. Среди жертв господина Титова трое оказались из Волгограда, еще пятеро — из Краснодарского края. Суммы варьировались от 90 до 541 тыс. руб.; всего, по версии следствия, подследственный завладел более 2,37 млн руб.

Господин Титов поработал в преступной организации и рекрутером: используя учетную запись X-ray в мессенджере Telegram, фигурант привлек в ОПС на тот момент несовершеннолетнего волгоградца Родиона. Последний по аналогичной схеме смог получить 100 тыс. руб. от жительницы Волжского 1942 года рождения.

Сам господин Титов, как полагают следователи, был далек от организаторов преступного сообщества. Его действия были раскрыты в результате расследования, проведенного силами уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области, ФСБ и СКР. На данный момент уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) расследуется в отношении неустановленных лиц. По данным “Ъ”, правоохранители полагают, что организацию создал неизвестный, обладающий «организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем».

Никита Маркелов, Саратов