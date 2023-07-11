Зеленский прилетел на саммит НАТО в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на стартовавший сегодня саммит НАТО в Вильнюсе. Его выступление ожидается в 18:00 мск. Ранее говорилось, что господин Зеленский не поедет на саммит без гарантий безопасности Украине.

Как сообщает литовское издание LRT, Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на государственном самолете Польши. В столицу Литвы также прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.

Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины, которая отвечает за вопросы евроинтеграции, говорила 9 июля, что поездка господина Зеленского на саммит зависит от «содержания итоговых документов».

Газета Financial Times со ссылкой на источники 31 мая сообщала, что господин Зеленский «ясно дал понять лидерам НАТО», что он не приедет на саммит без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.

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Олеся Павленко