По курсу без разницы

В Санкт-Петербурге открылся Финансовый конгресс Банка России — ежегодное мероприятие, посвященное трендам на стыке экономики и финансов. Главной темой предсказуемо стала структурная трансформация экономики и финрынков в резко изменившихся с начала 2022 года условиях внешней торговли. Год назад смысла обсуждать, как военная операция РФ на Украине и крупнейшая в мировой истории санкционная волна в отношении конкретной юрисдикции сказываются на экономике, не было, поскольку не определились основные тренды. В июле же 2023 года хотя бы первоначальное обсуждение конфигурации стационарного состояния экономики и финрынков РФ после первичной адаптации, а также когда оно может быть достигнуто и каковы сценарии дальнейшего развития, стало возможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый конгресс Банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной признал: потенциальный финансовый кризис 2022 года был погашен надлежащим образом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Финансовый конгресс Банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной признал: потенциальный финансовый кризис 2022 года был погашен надлежащим образом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Структурная трансформация финрынков была основной неформально-конъюнктурной темой первого дня Финконгресса. Быстрое ослабление рубля с начала июля 2023 года без легко объясняющих ситуацию «знаковых» событий было главным предметом вопросов к руководству ЦБ в Санкт-Петербурге, несмотря на то что в режиме таргетирования инфляции с 2014 года Банк России принципиально отказывается и от прогнозирования валютных курсов, и от проведения активных операций, влияющих на среднесрочное равновесие на валютном рынке. Уход рубля за 90 руб./$ легко формально объяснить состоянием платежного баланса во втором квартале 2023 года (данные по нему будут опубликованы на следующей неделе) — он значимо ослаб. Но конкретных причин и даже поводов для быстрого, а не постепенного ослабления рубля на рынке нет, как и предметных сведений о крупных сделках по конвертации; информации же о динамике и географии трансграничных платежей недостаточно для различения фундаментального ослабления рубля от вызванного проблемами валютной ликвидности и «тонкого» валютного рынка. Несмотря на то что глава ЦБ Эльвира Набиуллина посвятила часть выступления на пленарной сессии Финконгресса комментированию происходящего (в основном со ссылкой на платежный баланс), для Банка России вопросы о том, «что происходит с рублем», вряд ли комфортны, поскольку его роли в происходящем не просматривается, а наиболее важной темой для ЦБ на конгрессе является обсуждение очередного этапа обзора денежно-кредитной политики (ДКП).

Активная часть второго этапа обзора как комплекса мероприятий по уточнению практик и процедур ЦБ, связанных с инфляционным таргетированием, прошла в июне—июле 2023 года, Финконгресс де-факто ее завершает — после Банк России обсудит возможность или невозможность тех или иных изменений в своей политике (обычно на ближайшее пятилетие) и зафиксирует результат в проекте (август 2023 года) и финальной версии (ноябрь 2023 года) Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Еще год назад главным вопросом к результатам будущего обзора была возможность, допустимость и необходимость изменения цели Банка России по инфляции (с 4% годовых предположительно до 2%, как в крупнейших развитых экономиках) и связанных тем — например, формата этой цели (точки, диапазона допустимых отклонений, других вариантов). На Финконгрессе же и на мероприятиях ЦБ вокруг него основное мнение о будущем решении ЦБ стало более или менее однозначным: возможность снижения таргета к концу 2021 года существовала, но структурная трансформация экономики скорее противоречит этой идее, и в отсутствие предпосылок (в том числе в мире) для быстрой дезинфляции максимум что может себе позволить Банк России — обсуждение будущих целей по инфляции на перспективу, но не решение.

В этой ситуации естественной «макроэкономической» темой Финконгресса стали действия ЦБ в 2022–2023 годах по стабилизации финсектора — это, в частности, было предметом сессии о координации ДКП и политики по сохранению финстабильности (реакция Банка России в марте—апреле 2022 года и позже во многом воспринималась как действия в рамках ДКП, но в целях поддержания стабильности финсистемы). 4 июля ЦБ выпустил отчет об оценке эффективности своих антикризисных мер в 2014–2015, 2020 и 2022 годах, в целом скорее подтверждающий это предположение и довольно высокую эффективность такого сочетания: по оценкам Банка России, принятые меры обеспечили около 5,5% дополнительного кредита в банковских портфелях — «антикризисные регулятивные меры могут дополняться и усиливаться мерами со стороны ДКП», констатирует документ.

Дмитрий Бутрин, Санкт-Петербург